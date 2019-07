‘Bữa tối tuyệt vời’ với thực đơn ngẫu hứng của đầu bếp gốc Việt Luke Nguyễn

Mới đây, Đêm tiệc No Menu Vietnam lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam với tên gọi "No Menu Wine Dinner by Chef Luke Nguyễn" đã được tổ chức thành công tại Nhà hàng Romeo & Juliet - khách sạn Reverie Sài Gòn. Ý tưởng No Menu bắt đầu từ nhà sản xuất rượu vang trứ danh vùng Puglia, San Marzano, năm 2015. Đúng như tên gọi, No Menu là những đêm tiệc tôn vinh sự ngẫu hứng của các đầu bếp trong việc chế biến từ những nguyên liệu tự nhiên đặc trưng của ẩm thực địa phương. Các đầu bếp được mời từ các nước trên thế giới đến vùng đất Puglia tràn đầy nắng gió, mua những nguyên liệu tươi trong ngày và cùng nấu một bữa tiệc không định trước thực đơn cho 50 thực khách. Mùa hè 2019, Chef Luke Nguyễn đã được mời đến Puglia để đưa hương vị ẩm thực Việt Nam vào đêm tiệc No Menu ngẫu hứng.

Và No Menu đã thổi nguồn cảm hứng bất tận tới Đầu bếp Luke Nguyễn. Ý tưởng táo bạo cùng đoàn làm phim của San Marzano đi khắp Việt Nam để tìm cảm hứng cho một đêm tiệc No Menu đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam.

Đầu bếp Luke Nguyễn, "nhạc trưởng" của đêm tiệc đã mang đến cho 50 thực khách một thực đơn đầy bất ngờ từ những nguyên liệu anh đã dày công tuyển chọn trong hành trình du lịch xuyên Việt. Là một người nổi tiếng với cách "kể chuyện" lôi cuốn bằng ẩm thực, Luke Nguyễn một lần nữa đã dẫn dắt những thực khách đi qua nhiều "vùng miền" ẩm thực của Việt Nam, Úc và Ý.

Sự ngẫu hứng dễ dàng được tìm thấy khi Luke Nguyễn kết hợp những nguyên liệu ẩm thực độc đáo của Việt Nam như: nước mắm Mũi Né, hoành thánh, trứng cá tầm, thịt heo sữa, rau húng thơm… với những "món" tưởng chừng không liên quan như: thịt cừu, ức bò Wagyu, hoa nghệ tây, nấm truffle…

Chẳng hạn, ở món Ravioli (hoành thánh nhân thịt cừu Úc, súp nghệ tây, phô mai Parmigiano Reggiano) chef Luke Nguyễn đã tìm thấy sự tương đồng giữa mì Ravioli của Ý và hoành thánh Việt Nam. Đặc biệt, sự kết hợp có chủ ý của rượu hòa quyện với hương vị thịt cừu và súp hoa nghệ tây mềm mại khiến món ăn hoàn toàn trở nên khác lạ, đặc biệt.

Một món ăn của đêm tiệc: Cá mú kiểu Mantecato, lấy cảm hứng từ món Mantecato ở Ý kết hợp với những nguyên liệu của Việt Nam: nước mắm Mũi Né, trứng cá tầm. Món ăn sẽ tròn vị hơn khi kết hợp với rượu thơm mát lạnh.

Mỗi món ăn đều có dụng ý gợi nhắc cho người thưởng thức một câu chuyện nào đó. Chẳng hạn món Wagyu với những nguyên liệu chính: ức bò Wagyu hầm với gia vị và các loại nấm truffe được Luke Nguyễn lấy cảm hứng từ những gian nhà nhỏ bán gia vị trong khu nhà cũ của gia đình ở Cầu Ông Lãnh (Sài Gòn).

Anh đã đưa thực khách khám phá những hương vị gia vị của Sài Gòn được hòa trộn tinh tế trong nước sốt. Hương vị của món ăn hòa quyện với hương thơm nồng nàn của rượu vang gợi cho thực khách một sự pha trộn giữa ký ức đẹp đẽ xưa cũ và ẩm thực hiện đại.

Chef Luke Nguyễn chia sẻ: "Tôi sẽ không nấu một bữa tiệc với những món ăn quen thuộc đã gắn liền với hình ảnh của mình. Tôi có ý tưởng về một thực đơn hiện đại, sử dụng nguyên liệu Việt mà tôi có được trong hành trình khám phá Việt Nam, kết hợp với phong cách chế biến của Ý và một chút nguyên liệu từ Úc. Đây là một bữa tiệc giao hòa tình yêu ẩm thực với cả 3 nước Việt Nam, Úc và Ý- 3 nền ẩm thực xoay quanh tôi."

Chef Luke Nguyễn đang thực hiện và giới thiệu món Maialino với thành phần chính là thịt heo sữa mềm mại trong sốt chua ngọt, một món ăn mang đặc trưng phong vị Việt. Món ăn này được kết hợp với vị chát dày dặn nhưng nhung mượt mà của chai rượu vang đang được giới sành rượu Việt Nam cực kỳ yêu thích.

Đêm tiệc No Menu, lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam là điểm dừng chân cuối cùng nhưng hoàn hảo đẹp đẽ cho hành trình xuyên Việt đầy ngẫu hứng của những người làm rượu từ vùng Puglia nước Ý, hào sảng, phóng khoáng, hồn hậu cùng Đầu bếp gốc Việt Luke Nguyễn, một đầu bếp đầy chất thi sĩ và đam mê ẩm thực. Được biết, những thước phim về vẻ đẹp, đất nước con người và ẩm thực Việt Nam của dự án No Menu sẽ góp thêm vào "bộ sưu tập" ẩm thực của San Marzano và sẽ "theo chân" tập đoàn đi khắp nơi trên thế giới.

No Menu Việt Nam, không chỉ là một đêm tiệc, mà là một tinh thần ẩm thực: thi vị mà táo bạo.