Bức tranh kinh tế Hội An năm 2019 có gì đáng chú ý?

Quảng Nam với cơ cấu kinh tế chuyển dịch sang công nghiệp, dịch vụ, thương mại chiếm gần 90% (nông nghiệp chỉ chiếm 10%), thu ngân sách đạt hơn 21.000 tỷ đồng/năm.

Hội An – bức tranh kinh tế khởi sắc toàn diện

Đặc biệt, ngày 13/12/2018 vừa qua, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký kết một quyết định phê duyệt mang tính kỷ lục về việc điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, với hạt nhân là các khu công nghiệp mang tính chế tạo đi kèm hàm lượng giá trị gia tăng cao bao gồm công nghiệp cơ khí ô – tô, cảng biển, logistics; tiến đến việc hình thành nhóm dự án phía đông Quảng Nam mà du dịch nghỉ dưỡng là dự án tiên phong cũng như đầu tư phát triển hạ tầng kết nối phía tây. Những quyết sách này hứa hẹn đem lại một bộ mặt đầy khởi sắc cho kinh tế Hội An.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, nền kinh tế Hội An đang tiến thêm những bước đi vững chắc vì chú trọng phát triển toàn diện, từ sản xuất, kinh doanh, logistics đến du lịch nghỉ dưỡng. Việc khai thác sân bay Chu Lai và hệ thống cảng Chu Lai - Kỳ Hà - một đầu mối về giao thông vận tải, giao thương và giao lưu quốc tế quan trọng của khu vực miền Trung và Tây Nguyên, cửa ngõ kết nối ra biển Đông, sẽ tạo đà phát triển thuận lợi về du lịch cho không gian phía Nam, phía Bắc.

Việc hình thành những khu vực kinh tế vệ tinh trên cơ sở hệ thống giao thông đường bộ và đường hàng không được đầu tư bài bản, đồng bộ và hiện đại từ nguồn vượt thu ngân sách (năm 2018 khoảng 2.000 tỷ đồng), một lần nữa sẽ khiến ngành du lịch “hưởng lợi”. Có thể nói nhờ “bệ phóng” hạ tầng cơ sở kết hợp với tốc độ tăng trưởng du lịch ấn tượng (7 triệu lượt khách đến Hội An trong năm 2018), thị trường bất động sản Hội An, đặc biệt là thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang trở thành điểm sáng trên thị trường.

Bất động sản nghỉ dưỡng với bến du thuyền tại gia đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ

Nằm ngay lưu vực sông Cổ Cò và sông Hoài đi qua khu dự trữ sinh quyển thế giới Rừng Dừa Bảy Mẫu, khu quần thể Võng Nhi, Casamia Hội An đang tạo nên tiếng vang lớn khi đem đến cho chủ nhân phong cách sống thượng lưu giữa thiên nhiên hoang sơ.

Lần đầu tiên ra mắt thị trường mô hình biệt thự có bến du thuyền tại gia, Casamia giới thiệu những lợi thế độc tôn và tiện ích khác biệt hoàn toàn với các khu nghỉ dưỡng cao cấp đã ra mắt trên toàn quốc – nhờ kết hợp hài hoà tiện ích hiện đại bậc nhất thị trường giữa thiên nhiên nguyên sơ ngay trong lòng di sản.

Không gian sông nước mênh mông với bến du thuyền là điểm nổi bật, thu hút khách hàng tại Casamia.

Những khu khách sạn cao cấp, câu lạc bộ tỷ phú, hay khu trung tâm thương mại với các căn shophouse 2 mặt tiền tại Casa Gala đang góp phần tạo nên diện mạo mới, hiện đại và năng động cho phố cổ, đáp ứng xu hướng nghỉ dưỡng 2 trong 1 của du khách: hội tụ văn hoá truyền thống và dịch vụ, tiện ích chuẩn quốc tế.

Đặc biệt, tính kết nối nội vùng và liên vùng của Casamia cực kỳ thuận tiện khi du thuyền và ô tô có thể vào tận nhà; từ Casamia dễ dàng kết nối với trục đường 38m, tuyến du lịch trong điểm đưa gia chủ đến phố cổ Hội An, bãi biển An Bàng hay casino phía Nam Hội An nhanh chóng.

Có thể nói, bức tranh sáng màu của nền kinh tế, khả năng khai thác hoàn hảo yếu tố cộng sinh từ du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng đang đem đến một vị thế mới cho Hội An, trong đó, với tiềm năng trở thành trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất khu vực, Casamia hứa hẹn trở thành dự án tiềm năng tăng giá chưa từng có tại trung tâm phố thị.

Ngoài ra, việc đầu tư thị trường Hội An – Quảng Nam đang được đánh giá cao khi quỹ đất tại đây vẫn còn nhiều so với Đà Nẵng. Mức giá đầu tư cũng khá hợp lý nếu so sánh với thành phố đáng sống.

Điều đó giải thích vì sao 50 căn tại Quần thể biệt thự nổi Casamia được bán trong buổi giới thiệu đến khách hàng, và ngay sau một tháng các sản phẩm BĐS đầu tiên đã phát sinh lợi nhuận.