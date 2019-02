Bùng nổ dự án năm 2018, An Phát Holdings bắt đầu thu "trái ngọt": thị trường, khách hàng và năng lực sản xuất tăng cao

Nhiều người nghi ngại về việc "tăng trưởng nóng" của APH nhưng nhìn lại thì Tập đoàn này đang đi đúng hướng với việc bám sát core business, cả 3 công ty chủ lực của APH và đang niêm yết là AAA, HII và NHH đều đang có kết quả rất khả quan, một số thành viên khác đã trúng nhiều đơn hàng lớn, tiềm năng sản xuất được mở rộng…

Trong hệ thống APH, sự chú ý thường đổ dồn về Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (An Phát Plastic, hose AAA). Điều này cũng dễ hiểu bởi đây là tiền thân của APH và cũng là công ty lâu nay đem lại doanh thu và lợi nhuận cao nhất cho Tập đoàn.

Nhưng tổng kết lại, năm vừa qua, An Tiến Industries (Hose: HII) lại thật sự tạo ra nhiều bất ngờ nhất. Doanh thu thuần năm vừa qua của HII đạt 4.900 tỉ đồng, tăng đến 266% so với 2017. Năm 2019 này, HII sẽ tăng công suất toàn nhà máy lên 10.000 tấn/tháng, gần gấp đôi so với năm 2018 với tổng sản lượng là 180.000 tấn sản phẩm để đáp ứng yêu cầu khách hàng và mở rộng thị trường.

HII có kế hoạch phát triển dự án Compound tại An Phát Complex (tiền thân là KCN Kenmark của Đài Loan được APH mua lại). Đây là dự án làm hạt phụ gia compound cao cấp, giúp giảm chi phí trong công đoạn phối trộn sản phẩm. Theo kế hoạch, HII sẽ cung cấp compound cho các công ty thành viên và nhiều khách hàng lớn.

Với đà hồi phục của giá nhựa hiện nay, khả năng HII mang lại doanh thu cao cho APH trong năm này là hoàn toàn có cơ sở. Đáng chú ý, trong các khách hàng của HII trong thời gian tới sẽ có cả Vinfast.

Nhiều người nói về cái bắt tay thành công giữa APH và Vinfast. Cho đến thời điểm hiện tại, cả APH và Vinfast đều chưa đưa ra bất kì một lời khẳng định nào ngoài sự việc công khai duy nhất về sự hợp tác này là sản phẩm túi vi sinh phân hủy AnEco của APH được phân phối tại hệ thống siêu thị Vinmart.

Tuy vậy, từ những thông tin được công bố trên một cổng thông tin quốc gia, người ta hoàn toàn có cơ sở để tin về một công ty liên doanh mang tên Vinfast- An Phát chuyên sản xuất linh kiện nhựa ô tô xe máy được thành lập tại KCN Đình Vũ, Hải Phòng, ngay cạnh nhà máy Vinfast. Không những thế, từ việc liên kết này, các công ty thành viên của APH cũng được cho là đã và sẽ rộng đường để tham gia vào chuỗi cung ứng của Vinfast như An Tín Logistics vận chuyển hàng hóa, Nhựa Hà Nội cung cấp linh kiện ô tô xe máy, An Trung Industries cung cấp các linh kiện nhựa kĩ thuật, đặc biệt An Trung hiện nay đang hoàn thiện các giai đoạn cuối cùng để có thể trở thành nhà cung ứng cho một tập đoàn nổi tiếng toàn cầu chuyên sản xuất điện thoại thông minh. APH hiện đang kì vọng rất lớn vào sự bứt phá của An Trung trong năm 2019 này.

Dự án KCN An Phát Complex được APH mua lại (trước đây là Kenmark)

"Trái tim" của APH là An Phát Plastic (hose AAA). Năm 2018, công ty có mức doanh thu vượt dự kiến nhưng lợi nhuận lại không đạt kế hoạch do một số yếu tố khách quan. Tuy vậy, sang năm 2019, ngay từ tháng đầu tiên, AAA đã ghi nhận kết quả xuất khẩu kỉ lục, toàn bộ nhà máy đã xuất khẩu được 9.100 tấn bao bì màng mỏng chất lượng cao và túi vi sinh phân hủy hoàn toàn thân thiện môi trường AnEco đi thị trường các nước thuộc khối EU và Nhật Bản.

Con số 9.100 tấn xuất khẩu trong tháng 1 là mức kỷ lục, tăng 137% so với cùng kì năm ngoái và vượt trên 1.000 tấn so với kế hoạch mục tiêu (dự kiến xuất khẩu 8.000 tấn). Đây là tín hiệu rất khả quan của AAA trên chặng đường chinh phục mục tiêu doanh thu đạt 10.000 tỷ đồng trong năm 2019.

Thành viên mới gia nhập APH là Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (HPC - Upcom: NHH) cũng đã có kết quả kinh doanh vượt kế hoạch. Năm 2018, doanh thu của HPC đạt trên 1.000 tỷ đồng, tăng 13% so với kế hoạch đề ra năm 2018, lợi nhuận sau thuế đạt trên 61 tỷ đồng, tăng 43% so với kế hoạch. Với việc về tay APH, năm 2019 này, HPC được dự báo sẽ có nhiều thay đổi lớn.

Chia sẻ với báo chí về nghi ngại "tăng trưởng nóng", đại diện APH khẳng định "Chúng tôi đã mở rộng ngành nghề kinh doanh với nhiều dự án mới nhưng điều quan trọng là chúng tôi vẫn bám sát core business (mảng kinh doanh cốt lõi), tạo sự liên kết giữa các đơn vị thành viên, lấy đó làm trọng tâm, và đó là yếu tố quan trọng để thành công…".

Điều này dường như đang được chứng minh là đúng khi nhìn vào kết quả khả quan của đại đa số thành viên trong thời gian qua của APH. Năm 2018 là thời điểm bùng nổ về dự án của APH và 2019 được dự báo là năm tăng trưởng bền vững, vượt trội về doanh thu và lợi nhuận của Tập đoàn này.