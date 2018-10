Bước đi táo bạo của đại gia ngành nhựa: Thay đổi nhận diện thương hiệu và chuyển sang mô hình Tập đoàn

Từ một doanh nghiệp gia công bao bì màng mỏng có vốn điều lệ 500 triệu đồng, được thành lập vào năm 2002, trải qua 16 năm xây dựng và trưởng thành, An Phát đã phát triển thành một tập đoàn hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bao bì màng mỏng tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Các sản phẩm của An Phát không chỉ tạo dựng được tiếng vang ở thị trường nội địa mà còn chinh phục nhiều thị trường “khó tính” trên thế giới như châu Âu, Mỹ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan…

Xây dựng chuỗi giá trị ngành nhựa

Tính đến nay, Tập đoàn An Phát Holdings có 11 công ty thành viên, 12 nhà máy, đạt doanh thu khoảng 4.076 tỷ đồng, sản phẩm xuất khẩu tới 120 thị trường quốc tế. Trong năm 2017, sản lượng sản xuất túi tự hủy của An Phát đạt mốc 8.000 tấn thành phẩm/tháng, đưa doanh nghiệp trở thành đơn vị sản xuất và xuất khẩu bao bì nhựa màng mỏng lớn nhất Đông Nam Á với 100% sản phẩm được xuất khẩu.

Hiện tại, 2 công ty thành viên của An Phát Holdings đã niêm yết trên sàn chứng khoán là CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát (An Phát Plastic - mã chứng khoán AAA) và CTCP An Tiến Indutries (tên cũ là CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát - Yên Bái, mã chứng khoán HII). Với vốn hóa đạt hơn 3.000 tỷ đồng, An Phát Plastic là một trong những doanh nghiệp nhựa lớn nhất trên sàn chứng khoán.

Lấy ngành sản xuất nhựa là cốt lõi, An Phát Holdings đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa danh mục sản phẩm, mở rộng sản xuất sang 6 lĩnh vực mới gồm nhựa sinh học, nhựa bao bì, nhựa gia dụng, nhựa kỹ thuật, hóa dầu và sơ xợi... Đặc biệt, An Phát tập trung đầu tư nghiên cứu và phát triển các sản phẩm hàm lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Hiện nay, đây là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam sản xuất thành công bao bì tự hủy sinh học.

Thống nhất nhận diện thương hiệu của các công ty thành viên

Trong bối cảnh mới đó, Tập đoàn An Phát Holdings đã quyết định thay đổi nhận diên thương hiệu và chuyển sang mô hình Tập đoàn. Ưu điểm của mô hình Tập đoàn sẽ hoàn thiện hệ sinh thái doanh nghiệp khép kín, gia tăng giá trị bằng việc kiểm soát chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị.

Logo mới của Tập đoàn và các Công ty thành viên.

Ngoài ra, từ ngày 29/9 trở đi, Tập đoàn An Phát Holdings và tất cả 11 Công ty thành viên đều thống nhất sử dụng một logo duy nhất. Logo mới được thiết kế cách điệu từ chữ A, biểu tượng dẫn đầu và là chữ cái đầu tiên của thương hiệu An Phát.

Chủ tịch Tập đoàn An Phát Holdings, ông Phạm Ánh Dương, chia sẻ: “Với chiến lược kinh doanh đúng đắn dựa trên sức mạnh của một tập thể đầy nhiệt huyết, luôn sẵn sàng cống hiến, An Phát đã hoàn toàn tự tin với năng lực và vị thế cạnh tranh của mình để chuyển sang một giai đoạn phát triển mới. Sự kiện ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới và mô hình tập đoàn là một cột mốc quan trọng, đánh dấu giai đoạn mới trong hành trình vươn mình trở thành doanh nghiệp sản xuất nhựa kỹ thuật cao và thân thiện với môi trường hàng đầu Đông Nam Á, đồng thời, là niềm tự hào của thương hiệu Việt trên thị trường thế giới".

Năm qua, Tập đoàn An Phát Holdings đã đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và bằng khen do Chính phủ trao tặng. Tập đoàn cũng đạt được chứng nhận “Trusted Green- chỉ số tín nhiệm xanh 2016” do tổ chức Interconformity trao tặng.