Bước vào cửa hàng là thấy cả một "thiên đường đồ ăn", chiến lược giúp 7-Eleven thống trị từ phố lớn cho tới ngõ hẻm tại Thái Lan

Khách du lịch tới Thái Lan thường kinh ngạc trước sự đô thị hóa của Bangkok. Đường phố luôn tấp nập với ô tô, xe tải, xe bus, không gian dành cho người đi bộ hạn hẹp. Các tòa nhà cao tầng và cả vô số những trung tâm thương mại mọc lên ở khắp mọi nơi.

Ngoài ra, ở Thái Lan còn có một "đặc sản" khác là các cửa hàng 7-Eleven!

Trên thực tế, Thái Lan là thị trường có mạng lưới cửa hàng 7-Eleven lớn thứ 3 thế giới chỉ sau Nhật Bản và Mỹ. Dọc Silom – phố kinh doanh sầm uất nhất ở đây, cứ 100m lại có một cửa hàng mọc lên.

Toàn quốc có hơn 7.600 cửa hàng 7-Eleven và 45% trong số đó ở Bangkok. CP All – đơn vị điều hành hoạt động 7-Eleven tại Thái Lan đang nhắm tới việc mở 10.000 cửa hàng vào năm 2017 và thậm chí nhiều hơn nữa vào những năm sau.

CP All – một chi nhánh của Charoen Pokphand Group đã điều hành các cửa hàng này thông qua thỏa thuận với 7-Eleven Inc, vốn là công ty con tại Mỹ của Seven-Eleven Japan (công ty này lại là công ty con của tập đoàn mẹ Seven & i Holdings) của Nhật Bản. Kể từ khi hoạt động vào năm 1989, CP All đã biến 7-Eleven trở thành chuỗi cửa hàng tiện lợi thống trị tại đất nước Thái Lan bằng một mô hình kinh doanh vô cùng đặc biệt.

Nếu có dịp bước vào những cửa hàng 7-Eleven tại Bangkok bạn sẽ thấy có bán rất nhiều thức ăn, đồ uống và cả các dịch vụ khác nữa. Các khách hàng có thể thanh toán hóa đơn và đặt vận chuyển hàng ngay tại đây. Trong khi các cửa hàng 7-Eleven Nhật Bản cũng có những dịch vụ đi kèm này nhưng các cửa hàng ở Thái Lan còn để khách hàng… đặt cả vé máy bay.

Giống như nhiều nước khác, 7-Eleven tại Thái Lan nhắm tới thu hút các tín đồ cà phê khi cung cấp cà phê với mức giá chỉ bằng 1/3 so với Starbucks. Khoảng 200 cửa hàng được trang bị máy pha cà phê và một số bán cả bánh ngọt mang thương hiệu của chính 7-Eleven hoặc nhập từ các cửa hàng khác – và điều này cũng là một nét mới mẻ so với mô hình tại Nhật Bản.

7-Eleven trở nên phổ biến trong đời sống của nhiều người dân thành thị. Giới trẻ Thái Lan “phát cuồng” với 7-Eleven bởi một lý do đơn giản là giá cả phải chăng và các cửa hàng của họ đều sạch sẽ - không giống nhiều cửa hàng tiện lợi tương tự khác.

Khi hỏi Khaotip Teesukha – một sinh viên người Thái 19 tuổi về những đồ ăn yêu thích – câu trả lời của cô bé khiến nhiều người bất ngờ. Đại loại, bữa sáng của cô ấy gồm một lát bánh mì vuông kèm giăm bông quay trong lò vi sóng cùng một miếng pho mát. Đôi khi thực đơn ăn sáng của Khaotip được thay bằng hot dog gói trong một chiếc túi giấy kèm một xiên thịt. Cảm nhận của Khaotip là “cực ngon”.

Và nhà cung cấp tất cả những loại đồ ăn ưa thích kể trên của Khaotip là 7-Eleven. “Tới 7-Eleven mỗi ngày là điều không thể tránh được của tất cả mọi người. Nếu đang vội mà giao thông lại ách tắc (mà điều này hầu như xảy ra mỗi ngày), tôi thật sự cần đồ ăn nhanh nhất có thể - thứ có thể chỉ cần làm nóng lên mà thôi”.

Hình ảnh người bán hàng rong ngay trước các cửa hàng 7-Eleven tại Thái Lan:

Ngoài chiến thuật thu hút khách hàng bằng đồ ăn, CP All cũng xây dựng mối quan hệ biểu tượng với những người bán hàng rong bên ngoài vỉa hè. Có rất nhiều người bán hàng rong ngay bên ngoài cửa các cửa hàng 7-Eleven.

Trợ lý Phó chủ tịch Banyat Kamnoonwatana nói họ rất cởi mở và thậm chí chào đón những người này. “Đó là mối quan hệ thể hiện sự thân thiện. Những người bán hàng rong là một phần trong cuộc sống của người Thái. Chúng tôi không muốn là người làm mất đi nét văn hóa tốt đẹp đó’.

Những người bán hàng gà chiên dạo giống như một đội bảo vệ của cửa hàng vậy, họ sẽ ngăn những kẻ trộm từ bên ngoài.

“Triết lý kinh doanh của chúng tôi là nếu để xảy ra tình trạng hết hàng, lòng trung thành của khách hàng sẽ giảm”, CEO Tanin Buranamanit nói. CP All hiện đang tiến hành bố trí những trung tâm phân phối thức ăn đông lạnh trong khu vực. Mỗi trung tâm sẽ phụ trách 200 – 300 cửa hàng. Đơn vị này kỳ vọng sẽ tăng gấp đôi số trung tâm lên 14 vào năm 2017.

Nhìn chung, 7-Eleven đã thành công vượt bậc ở Thái Lan (chiếm 70% thị phần cửa hàng tiện lợi) bởi họ hướng tới việc trở thành một cửa hàng tiện lợi có bán thức ăn - mặt hàng có thể kéo khách tới cửa hàng vài lần trong ngày. Hiện tại, mặt hàng thực phẩm ăn ngay (ready-to-eat) chiếm tới 23% doanh thu của 7-Eleven.

Và có vẻ như chiến lược này đang được đơn vị nhượng quyền 7-Eleven tại Việt Nam lặp lại y như vậy. Theo đó, ngay trước ngày khai trương, đại diện 7-Eleven Việt Nam cho biết, chuỗi cửa hàng tiện ích này đã thiết kế riêng danh mục hơn 100 món ăn gồm cả phở, bánh giò, bánh mì, xôi, gỏi cuốn, bún thịt nướng, hột vịt xào me, gà kho gừng...

Đây đều là những món ăn thân thuộc và phổ biến trong bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam và rất có thể nó cũng sẽ thu hút được thực khách giống như điều mà 7-Eleven Thái Lan đã và đang làm cực tốt.

Theo Vân Đàm

Trí thức trẻ