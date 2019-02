Buôn bán hàng cấm, niêm yết giá thuốc cao gấp 10 lần

Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), ngày 22/01/2019, Đội Quản lý thị trường số 6 phối hợp với Phòng chống Tội phạm Công nghệ cao (PA05, công an thành phố Hà Nội) và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và chức vụ công an quận Nam Từ Liêm đã kiểm tra đối với cơ sở kinh doanh do ông Nguyễn Bá Tước là chủ hộ kinh doanh tại địa chỉ: Lô 15, khu đô thị Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Để xác định được đối tượng kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã dùng nhiều thời gian và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đặc thù kết hợp với cơ quan công an có nghiệp vụ là Phòng Chống tội phạm Công nghệ cao (PA05, công an thành phố Hà Nội) phát hiện cơ sở kinh doanh này đang kinh doanh 57 mặt hàng với hơn 1.380 đơn vị sản phẩm gồm các loại sản phẩm liên quan đến sinh lý.

Toàn bộ số hàng hóa này do nước ngoài sản xuất, không xuất trình được hóa đơn chứng từ. Đoàn kiểm tra tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa này để tiếp tục xác minh làm rõ.



​Tại buổi làm việc ngày 23/01/2019, ông Tước trình bày sử dụng website nhathuoc18.com để kinh doanh hàng hóa và chưa thực hiện thông báo với Bộ Công Thương theo quy định. Tổng trị giá hàng hóa theo giá niêm yết trên website: 1.471.420.000 đồng (Một tỷ, bốn trăm bảy mươi mốt triệu, bốn trăm hai mươi ngàn đồng).

Đoàn kiểm tra đã in nội dung website đang hoạt động tại thời điểm kiểm tra và ông Nguyễn Bá Tước đã ký nhận vào toàn bộ trang website này.



Ngày 25/01/2019 và ngày 29/01/2019, ông Nguyễn Bá Tước tiếp tục làm việc với Đoàn kiểm tra. Đoàn kiểm tra cùng ông Tước tiến hành mở niêm phong hàng hóa tạm giữ để xác định chủng loại hàng hóa và để tiến hành thẩm định giá với sự tham gia của đại diện Công ty cổ phần tư vấn thẩm định giá tài sản Việt Nam.

Tại buổi làm việc, ông Tước khẳng định: Toàn bộ số hàng hóa mua về và niêm yết giá trên website: nhathuoc18.com với nguyên tắc mua vào 1, niêm yết với giá gấp 10 lần nhưng thực tế không bao giờ ông Tước bán được với giá niêm yết đó. Các mặt hàng đang được tạm giữ tại Đội Quản lý thị trường số 6 sẽ chia theo từng nhóm mặt hàng là thuốc và mỹ phẩm là hàng cấm chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Việt Nam và được mua vào với giá cụ thể từng loại mặt hàng.

Ngày 01/02/2019, Đội Quản lý thị trường số 6 cùng các cơ quan phối hợp là Đội 5 Phòng PA05 - Công an thành phố Hà Nội, Đội CSĐTTP về TTQLKT và CV - Công an Quận Nam Từ Liêm đã tiến hành họp thống nhất đề xuất xử lý vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Bá Tước về các hành vi vi phạm với Tổng tiền xử phạt 116.500.000 đồng (Một trăm mười sáu triệu năm trăm nghìn đồng). Đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng vi phạm với tổng trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy 183.227.000 đồng (Một trăm tám mươi ba triệu hai trăm hai mươi bảy nghìn đồng).