Bưu điện Việt Nam đạt doanh thu gần 16,5 nghìn tỷ đồng

Trong năm 2017, doanh thu toàn Tổng công ty đạt 16.476 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch năm 2017, tăng 30% so với thực hiện 2016; tổng lợi nhuận đạt hơn 299 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch, tăng 72% so với năm 2016; nộp ngân sách nhà nước 510 tỷ đồng, tăng 24% so với thực hiện năm 2016; năng suất lao động đạt trên 749 triệu đồng/người/năm, tăng 22% so với 2016; thu nhập bình quân đầu người toàn tổng công ty tăng 10,4% so với 2016.

Cũng trong năm 2017, Bưu điện Việt Nam đã thực hiện trao đổi chuyển thư với 120 quốc gia và vùng lãnh thổ trên tổng số 215 hướng chuyển. Mặc dù sản lượng đạt ở mức khá cao: 273 triệu bưu gửi, tăng 30% so với năm 2016, bình quân 4,3 triệu bưu gửi/ngày, tuy nhiên việc lưu thoát hàng hóa luôn được diễn ra thông suốt, an toàn.

Một trong những điểm đáng chú ý của Bưu điện Việt Nam trong năm 2017 là việc triển khai Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Sau 1 năm triển khai, có hơn 8 triệu lượt người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ nộp hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện.

Năm 2017, Bưu điện Việt Nam cũng đã triển khai chi trả lương hưu,bảo hiểm xã hội trên toàn quốc; chi trả trợ cấp xã hội tại 58 tỉnh, thành phố. Tổng công ty cũng đã nghiên cứu cải tiến dịch vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai thí điểm tại Thanh Trì (Hà Nội) và Bình Giang (Hải Dương) từ tháng 5/2017. Từ năm 2018, Tổng Công ty sẽ mở rộng dịch vụ này trên cả nước.

Trong năm 2018, Bưu điện Việt Nam quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức doanh thu 22.023 tỷ đồng, tăng gần 33,7% so với năm 2017; lợi nhuận hợp nhất đạt trên 395 tỷ đồng. Trong đó, Công ty mẹ - Bưu điện Việt Nam doanh thu đạt trên 20.360 tỷ đồng, tăng hơn 27% so với năm 2017; lợi nhuận đạt 330 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với năm trước.

Tổng công ty cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy kinh doanh theo các nhóm dịch vụ trụ cột gồm: bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính, phân phối truyền thông.

Cũng trong ngày hôm nay, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Anh Tuấn, Tổng giám đốc, Thành viên Hội đồng thành viên giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; bổ nhiệm ông Chu Quang Hào giữ chức Phó Tổng giám đốc Hội đồng thành viên.

Ông Phạm Anh Tuấn, sinh năm 1973, tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân và là Tiến sĩ chuyên ngành tài chính ngân hàng. Ông từng trải qua các vị trí Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện; Phó Tổng Giám đốc, Tổng giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.