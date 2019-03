Cả bản “bắt vạ” đòi 400 triệu sau tai nạn: Tài xế ô tô không có lỗi

Vụ việc liên quan vụ TNGT xảy ra khoảng 12h15 ngày 1/3, tại Km108 + 600, Quốc lộ 4D, thuộc thôn Sa Pả, xã Sa Pả, huyện Sa Pa.

Vào thời điểm trên, Hạng A Câu (SN 2003, học sinh lớp 9 Trường THCS Sa Pa trú tại thôn Suối Hồ, xã Sa Pả, huyện Sa Pa) điều khiển xe máy BKS 24B2 - 150.50 lưu thông theo hướng Lào Cai - Sa Pa và đâm trực diện vào ô tô 4 chỗ BKS 24A- 029.19 do anh Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1989, trú tại phường Cốc Lếu, Tp. Lào Cai) điều khiển chạy hướng Sa Pa - Lào Cai. Cú va chạm mạnh khiến xe máy bị văng ra và va vào xe ô tô BKS 29B - 613.99 đi cùng chiều do lái xe Nguyễn Đức Phương (SN 1972, trú tại phường Tân Thành, Tp. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) điều khiển, khiến Hạng A Câu tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người nhà nạn nhân và người dân địa phương đã kéo ra hiện trường đòi các tài xế ô tô phải bồi thường 400 triệu đồng mới cho cơ quan chức năng vào để khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Lực lượng chức năng xã Sa Pả, Công an huyện Sa Pa đã đến hiện trường vận động gia đình người bị nạn và nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật, tuy nhiên, nhiều người dân vẫn cố tình vây đòi giữ nguyên hiện trường và yêu cầu phải bồi thường ngay, cản trở lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ. Trước yêu cầu của gia đình người bị nạn, các bên liên quan đã tạm ứng số tiền 200 triệu đồng để tổ chức tang ma cho nạn nhân.

Tại cuộc họp, Công an huyện Sa Pa đã báo cáo kết quả điều tra, khám nghiệm hiện trường vụ TNGT này. Theo đó, Hạng A Câu điều khiển xe máy BKS 24B - 150.50 tham gia giao thông đã lấn sang đường ngược chiều và vượt xe không đảm bảo an toàn rồi đâm vào xe ô tô BKS 24A - 029.19 ngã ra đường, sau đó xe ô tô 29B – 613.99 chèn qua dẫn đến tử vong.

Theo điều tra ban đầu của lực lượng chức năng, Hạng A Câu đã vi phạm khoản 1, Điều 13, về sử dụng làn đường; vi phạm khoản 2, Điều 14 quy định về vượt xe của Luật Giao thông đường bộ. Ngoài ra, Hạng A Câu còn vi phạm vào điểm b, khoản 1, Điều 60 Luật Giao thông đường bộ vì chưa đủ tuổi lái xe mô tô 2 bánh (Hạng A Câu sinh ngày 22/2/2003, chưa đủ 18 tuổi), do đó lỗi xảy ra trong vụ tai nạn thuộc về Hạng A Câu.

Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, Nguyễn Trọng Nghĩa điều khiển xe ô tô BKS 24A - 029.19 và Nguyễn Đức Phương, điều khiển xe ô tô BKS 29B - 613.99 có đầy đủ giấy tờ, không vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Thanh Dương chủ trì cuộc họp về vụ TNGT mà cả bản đã quây tài xế ô tô đòi bồi thường tại chỗ (ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai)





Tại cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Dương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo UBND huyện Sa Pa tập trung chỉ đạo Công an huyện khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ vụ việc trên theo đúng tinh thần nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 771/UBND-QLĐT ngày 04/3/2019; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai tập huấn ứng phó kịp thời các tình huống TNGT trên địa bàn (đặc biệt là QL4D), trong đó cần phát huy vai trò của chính quyền, các tổ chức, đoàn thể tại địa phương, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện và các lực lượng chức năng củng cố hồ sơ, điều tra, làm rõ vụ tai nạn; xử lý hành vi lôi kéo, tụ tập đông người tại địa điểm xảy ra tai nạn, cản trở lực lượng chức năng thực thi công vụ (không cho lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi, để nạn nhân trên đường gây ách tắc giao thông trên QL4D kéo dài), việc đòi tiền của các hộ gia đình, cá nhân,… như báo chí nêu, không để vụ việc tạo tiền lệ xấu trên địa bàn. Đồng thời, yêu cầu Sở GD&ĐT chỉ đạo làm rõ các nội dung về cam kết chấp hành các quy định khi tham gia giao thông của nhà trường, của phụ huynh và học sinh; hoàn thiện báo cáo gửi đến Công an huyện Sa Pa trước ngày 15/3/2019.