Cà Phê Thương Phú (CTP): 9 tháng lãi 18 tỷ đồng cao gấp 3 lần cùng kỳ

Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú (mã CK: CTP) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017.

Theo đó, riêng quý 3 Công ty đạt doanh thu thuần hợp nhất đạt gần 50 tỷ đồng, tăng 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2016; do giá vốn hàng bán cũng tăng cao nên lợi nhuận gộp đạt 7,2 tỷ đồng tăng mạnh so với cùng kỳ (đạt 1,6 tỷ đồng).

Trong kỳ mặc dù các khoản chi phí đều tăng cao trong đó chi phí bán hàng tăng mạnh từ mức 52 triệu đồng cùng kỳ lên tới 1,26 tỷ đồng nhưng kết quả lợi nhuận sau thuế vẫn đạt 4,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ CTP chỉ thu về 896 triệu đồng lãi ròng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Cà phê Thương Phú đạt 183 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 17,9 tỷ đồng, tăng 210% so với cùng kỳ tương đương EPS đạt 1.787 đồng.

Được biết năm 2017, CTP đặt mục tiêu doanh thu dự kiến đạt 230 tỷ, lãi ròng đạt 20 tỷ đồng, lần lượt tăng 29% và 76% so với 2016, như vậy kết thúc 9 tháng đầu năm 2017 công ty đã hoàn thành được 80% kế hoạch doanh thu và gần 90% kế hoạch LNST.