Cá tra tăng giá trong khi mặt hàng tôm tiếp tục giảm mạnh

Cụ thể, hiện giá cá tra nguyên liệu loại một đang ở mức 27.000 - 29.000 đồng/kg và cá tra loại 2,3 cũng có giá dao động từ 24.000 - 26.000 đồng/kg. Với mức tăng này, giá cá tra đã cao hơn 3.500 – 4.000 đồng/kg so với tháng ​Một.

Bên cạnh đó, trong khi nhu cầu nuôi đang tăng đồng thời diễn biến thời tiết bất lợi làm cá giống hao hụt nhiều đã đẩy giá cá giống tăng cao. Hiện, giá cá tra giống dao động từ 36.000 – 40.000 đồng/kg (size 30 con/kg), tăng 10.000 – 12.000 đồng/kg so cuối năm 2016. Với giá thành sản xuất một kylôgam cá giống khoảng 20.000 – 23.000 đồng thì người nuôi có lãi từ 20.000 – 23.000 đồng/kg.

Thậm chí tính tới thời điểm giữa tháng Tư, giá cá tra giống đã vượt mốc 60.000 đồng/kg như vậy người nuôi cá giống thu lãi trên 30.000 đồng/kg.

Mặc dù giá cá giống cũng đang ở mức cao nhưng giá bán cá tra nguyên liệu cũng đang tăng mạnh nên người nuôi đều có lãi. Song việc giá cá tăng cao trong khi nguồn cung hạn chế đã gia tăng áp lực lên các nhà máy chế biến xuất khẩu.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng cho biết, sản lượng thu hoạch cá tra 4 tháng đầu năm 2017 của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long ước đạt 335.300 tấn, tăng 1,3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do thả nuôi muộn nên nhiều ao nuôi không tận dụng được cơ hội tăng giá này. Sản lượng thu hoạch ở các tỉnh có sản lượng nuôi lớn nhất có sự sụt giảm so với cùng kỳ năm trước như: An Giang giảm 6%, Đồng Tháp giảm 5,4%.

Bên cạnh mặt hàng cá tra, thì tình hình tôm nuôi ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích thả nuôi tôm còn chậm do độ mặn đến chậm và môi trường đang bất lợi, nắng nóng gay gắt kéo dài. Hiện nay, đã phát sinh thiệt hại tôm nuôi với quy mô nhỏ do sốc môi trường và một số bệnh đốm trắng, hoại tử gan tụy cấp… Tuy vậy, nuôi tôm nước lợ của các tỉnh này vẫn có sự tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, diện tích nuôi tôm nước lợ 4 tháng đầu năm ước đạt 559.900ha, tăng 7,6%, sản lượng thu hoạch ước đạt 55.600 tấn, tăng 3,4%; diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng ước đạt 27.000ha, tăng 36,2%, sản lượng ước đạt 32.400 tấn, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện nay, nông dân các tỉnh ven biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã bắt đầu bước vào thu hoạch vụ tôm nuôi nước lợ năm 2017, tuy nhiên giá các loại tôm có sự sụt giảm so với trước.

Đơn cử, tại thành phố Bạc Liêu, giá tôm sú ướp đá cỡ 30 con/kg giảm từ 240.000 đồng/kg trong tháng Ba xuống 200.000 đồng/kg tháng này, cỡ 40 con/kg, giảm từ 190.000 đồng/kg xuống còn 150.000 đồng/kg. Giá tôm sú oxy cỡ 30con và 40 con/kg, giảm 75.000 đồng/kg so với tháng trước xuống còn 250.000 đồng/kg và 190.000 đồng/kg.

Giá tôm thẻ ướp đá cỡ 50 và 60 con/kg giảm 23.000 đồng/kg xuống lần lượt còn 135.000 đồng/kg và 125.000 đồng/kg. Tôm nguyên liệu từ vùng nuôi tại Sóc Trăng cũng giảm giá so với tháng trước. Tôm sú và tôm thẻ cỡ 40 con/kg đến 100 con/kg bắt đầu giảm giá từ 4.000 đồng/kg đến 10.000 đ/kg tùy theo cỡ.

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 4/2017 ước đạt 295.000 tấn, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước, đưa tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản 4 tháng đầu năm đạt 865.000 tấn tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2016./.

Theo Thanh Tâm

Vietnam+