Cả Viglacera Đông Triều và Vigracera Từ Sơn đều báo lãi tăng mạnh so với cùng kỳ

CTCP Viglacera Đông Triều (mã chứng khoán DTC) và CTCP Viglacera Từ Sơn (mã chứng khoán VTS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2017 với kết quả kinh doanh riêng quý 3 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2017 đều tăng mạnh so với cùng kỳ.

Viglacera Đông Triều

Riêng doanh thu quý 3 của Vigracera Đông Triều đạt gần 61,2 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với quý 3 năm ngoái, nâng tổng doanh thu 9 tháng đầu năm 2017 lên gần 195 tỷ đồng, hoàn thành 80% kế hoạch doanh thu cả năm. Doanh thu của công ty chủ yếu đến từ bán sản phẩm ngói đất sét nung.

Lợi nhuận sau thuế riêng quý 3 đạt 8,11 tỷ đồng, tăng trưởng 48% so với quý 3/2016. Tổng lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt hơn 20,82 tỷ đồng, tăng trưởng đột biến 140% so với 9 tháng đầu năm 2016. Nguyên nhân lợi nhuận tăng mạnh chủ yếu do giá vốn giảm sâu so với cùng kỳ. Với kết quả này, Viglacera Đông triều chính thức vượt 38% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm sau 9 tháng.

Viglacera Tiên Sơn

Doanh thu riêng quý 3/2017 của Vigracera Tiên Sơn chưa đến 10 tỷ đồng, giảm gần 2 tỷ đồng so với quý 3 năm ngoái. Tuy nhiên, nhờ công ty tiết giảm được các khoản chi phí, nên quý 3 vẫn lãi sau thuế 475 triệu đồng, tăng được 60 triệu đồng so với số lãi 414 tỷ đồng đạt được quý 3/2016.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, Viglacera Tiên Sơn báo lãi trước thuế 1,34 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ năm 2016 và hoàn thành 96% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó. Lợi nhuận sau thuế thu về trên 1 tỷ đồng.

Xem thêm BCTC DTC, VTS