Các chuyên gia đã chỉ ra những lợi ích không ngờ của việc ăn sô cô la đối với não bộ và những cơ quan khác trong cơ thể: Ai cũng cần phải biết và thử ngay hôm nay

Sô cô la là một trong những món ăn ngon nhất thế giới. Các chuyên gia ước tính rằng có hơn 1 tỷ người ăn sô cô la mỗi ngày. Và một người Mỹ trung bình tiêu thụ 10 pound (khoảng 5 kg) tương đương với khoảng 86 thanh Snickers trong một ngày. Snickers là một nhãn bánh kẹo chuyên về các loại sô cô la thỏi thuộc sở hữu của công ty Mỹ, Mars, Incorporated. Bánh này bao gồm kẹo nuga phủ nước caramen lên trên, cùng với lạc và bọc trong sô cô la sữa.

Sô cô la được nói đến như "niềm vui tội lỗi" của con người. Một phương thức điều trị hết sức ngọt ngào, xa xỉ và đơn giản là bạn không thể cưỡng lại được. Ngoài ra nó còn đem đến những lợi ích không tưởng cho sức khỏe của bạn nếu ăn ở mức độ vừa phải.

Sô cô la có thể tốt cho não của bạn

Sô cô la chứa một nhóm các hợp chất, thường tìm thấy trong các thực phẩm khác như lê, táo và trà, được gọi là flavanol.

Flavanol là một loại chất chuyển hóa trung gian của thực vật. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Creighton ở Omaha tin rằng hoạt tính chống oxy hóa trong flavanol mạnh hơn so với vitamin C và E. Do đó, chúng có khả năng cải thiện sự tập trung, tăng cường trí nhớ, ngăn ngừa xơ vữa động mạch, tai biến mạch, lão hóa, thoái hóa gan và tổn thương do bức xạ.

Một nghiên cứu được thực hiện tại Đại học L’Aquila ở L’Aquila, Ý, đã tiết lộ rằng, những flavanol này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tập trung và tiếp thu thông tin của cá nhân. Dẫn đến việc bạn có thể lưu giữ, hiểu thông tin tốt hơn, và cũng dễ dàng tập trung vào những gì mình làm hơn.

Do đó, việc ăn các loại sô cô la có thêm đường, sữa và chất béo có tác dụng rất lớn đối với sức khỏe của chính bạn. Tiến sĩ Jacylin London, giám đốc dinh dưỡng của Viện Good Housekeep nói rằng, việc kiểm soát số lượng sẽ giúp bạn có được nhiều lợi ích hơn, so với các vấn đề về sức khỏe có thể xảy ra khi ăn sô cô la.

"Chỉ nên ăn 1 ounce sô cô la (1 ounce = 28.34 grams), hoặc khoảng 150 đến 200 calo mỗi ngày, để cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể của bạn", tiến sĩ Jacylin London nói thêm.

Sô cô la đen có thể tốt cho tim của bạn

Rất nhiều người biết đến việc uống một ly rượu vang đỏ mỗi tối có thể giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh động mạch vành. Nhưng họ lại không hề để ý đến những lợi ích mà sô cô la đen có thể mang lại cho sức khỏe của mình. Chúng đem lại những tác dụng tương tự như rượu vang đỏ, đặc biệt là đối với tim của bạn.

Đặc tính của sô cô la đen có thể làm tăng sức bền của nội mạc mạch máu, một lớp tế bào mỏng nằm lót ở mặt trong lòng mạch máu. Điều này giúp cải thiện chức năng mạch máu, hạn chế nguy cơ đông máu và kiểm soát huyết áp.

Bạn nên mua những thanh sô cô la đen tự nhiên, có lượng cacao chiếm khoảng 50%, và ăn chúng như món tráng miệng hàng ngày.

Sô cô la có thể giúp bạn có được làn da khỏe mạnh

Ăn quá nhiều đường có thể là nguyên nhân hàng đầu gây ra mụn trứng cá. Vì vậy rất nhiều người tự động cho rằng sô cô la cũng có thể là nguyên nhân làm da trở nên xấu đi.

Tuy nhiên, như với tất cả các lợi ích được đề cập trước đó, việc ăn sô cô la một cách điều độ sẽ không hề mang đến những ảnh hưởng xấu nào cho cơ thể của bạn.

Sô cô la là chất chống oxy hóa cực kỳ cao, rất tốt cho việc duy trì làn da khỏe mạnh. Bạn có thể sử dụng sô cô la để tẩy tế bào chết trên mặt. Thậm chí việc ăn một chút sô cô la mỗi ngày có thể tạo ra sự khác biệt lớn đối với cơ thể bạn.

Sô cô la đen rất giàu chất chống oxy hóa. Vì vậy chúng có thể giúp trong việc duy trì làn da mịn màng, chữa lành vết thâm và bảo vệ cơ thể bạn khỏi các bệnh về da do thời tiết gây nên.

Bên cạnh công dụng làm mịn da, các chất chống oxy hóa trong sô cô la đen còn có thể giúp bạn ngăn ngừa lão hóa. Theo một bài báo chuyên nghiên cứu về các chất chống oxi hóa như Antoxideants và Redox signaling, những đặc tính này của sô cô la đen có thể bảo vệ da chống lại tia UV và tác hại mà chúng gây ra.

Rõ ràng, bạn sẽ không muốn bỏ qua kem chống nắng của mình, để ăn một thanh kẹo sô cô la đen thay thế. Nhưng món ăn ngon này có thể có tác động rất lớn đến việc bảo vệ làn da của bạn khi phải tiếp xúc quá lâu với ánh mặt trời.

Sô cô la cũng đóng vai trò là một chất chống viêm da và duy trì vóc dáng của bạn. Tuy nhiên, hãy luôn đảm bảo rằng bạn ăn chúng một cách điều độ và đúng với số lượng đã quy định. Vì nếu lượng sô cô la bạn hấp thụ vào cơ thể quá lớn, nó có thể gây ra những tổn hại cho sức khỏe về lâu dài.