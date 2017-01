Các cổ phiếu giúp nhà đầu tư gấp đôi gấp ba tài khoản trong năm 2016

Năm 2016 đã khép lại với khá nhiều cảm xúc của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chỉ số VN-Index khởi đầu năm 2016 chỉ với mức 579,03 điểm và ngay trong tháng 1 có lúc chỉ số này đã tụt xuống chỉ còn 521,88 điểm. Nhưng cũng từ thời điểm đó, xu hướng tăng của thị trường xác lập với mức đỉnh 8,5 năm (688,89 điểm) được thiết lập vào ngày 19/10/2016 và kết thúc năm 2016, VN-Index nằm ở mức 664,87 điểm, tăng 14,82% so với thời điểm cuối năm 2015. Trong khi đó, chỉ số HNX-Index tăng nhẹ 0,2% lên mức 80,12 điểm.

Tổng vốn hóa thị trường niêm yết trong năm 2016 đạt hơn 1,64 triệu tỷ đồng (72 tỷ USD), tăng 345 nghìn tỷ đồng (26,6%) so với thời điểm cuối năm 2015.

Trong năm 2016, trên thị trường niêm yết đã chứng kiến nhiều cổ phiếu có mức tăng giá phi mã, gấp đôi gấp ba đầu năm.

Trong đó, đáng kể nhất có thể kể đến là các cổ phiếu thuộc nhóm ngành thép. Trong top 10 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất sàn HOSE năm 2016 thì có 4 cổ phiếu góp mặt đó là DTL của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc, TLH của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên, NKG của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim và SMC của Công ty Cổ phần Ðầu tư Thương mại SMC.

Năm 2016 là một năm 'bội thu' của các cổ phiếu thép nhờ vào sự phục hồi mạnh mẽ của giá thép do giá quặng sắt tăng trở lại, các quyết định áp thuế tự vệ tạm thời... điều này đã giúp kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành thép trở nên khả quan hơn rất nhiều so với các năm trước đó. Giá cổ phiếu thép từ đó cũng được hưởng lợi đáng kể.

DTL dẫn đầu ngành thép với mức tăng giá lên tới 273%. TLH trong năm qua đã có mức tăng giá lên tới 223,5%, NKG tăng 217%, SMC tăng 213%.

Thậm chí nếu tính rộng hơn, cổ phiếu HSG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen còn đứng ở vị trí thứ 11 về mức tăng giá trên sàn HOSE, đạt 148,6%. Cổ phiếu VGS của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE cũng đứng ở vị trí thứ 11 về mức tăng giá trên sàn HNX, đạt hơn 117%.

10 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất sàn HOSE

Trong top 10 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trên sàn HOSE năm vừa qua có khá nhiều cái tên xa lạ đối với các nhà đầu tư. Cụ thể, cổ phiếu HID của Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long đã có mức tăng giá 183,6% trong năm 2016. Cổ phiếu HID mới chỉ niêm yết trên sàn HOSE kể từ tháng 7/2016 với giá tham chiếu 11.000 đồng/CP, tuy nhiên kết thúc năm 2016, HID đã leo lên mức giá 31.200 đồng/CP.

Năm 2001, HID được thành lập từ tiền thân là Công ty TNHH Nước và Môi trường Đường Thành (W&E Ltd). Hiện tại, công ty kinh doanh trong lĩnh vực tư vấn cơ sở ha ̣tầng, đầu tư, bán hàng và xây dựng.

Theo bản cáo bạch năm 2016 của công ty, với niên độ tài chính muộn hơn 1 quý so với bình thường, doanh thu năm 2014 là 45,7 tỷ đồng, chủ yếu đến từ hoạt động tư vấn. Năm 2015, doanh thu tăng mạnh đạt hơn 165 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là nhờ công ty mở rộng hoạt động kinh doanh cung cấp vật tư, nguyên liệu ngành nước, riêng mảng này đã đem lại doanh thu 135 tỷ đồng. Còn lại mảng tư vấn chỉ mang lại 27 tỷ đồng doanh thu cho năm 2015 giảm hơn 35% so với năm 2014. Kết thúc năm 2015, HID có lợi nhuận sau thế là 18 tỷ đồng, năm 2014 là 10 tỷ đồng. Nhưng do quá trình tăng vốn quá nhanh nên EPS cả năm 2015 chỉ ở mức 742 đồng/cổ phiếu.

10 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất sàn HNX

Trên sàn HNX, bên cạnh các cổ phiếu thép thì các cổ phiếu nhóm ngành điện lại 'làm mưa làm gió' như SIC, TV2, DZM... Đáng kể nhất phải kể đến cổ phiếu SIC của Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà với mức tăng giá lên đến 594,7%.

Công ty Cổ phần Đầu Tư – Phát Triển Sông Đà tiền thân là Chi nhánh Tổng Công ty Sông Đà tại Thành phố Hồ Chí Minh, ra đời từ năm 1993, trực thuộc Tổng Công ty Sông Đà (nay là Tập Đoàn Sông Đà) - Bộ Xây Dựng. Ngành nghề kinh doanh của công ty là Đầu tư, kinh doanh khai thác các dịch vụ về nhà ở, khu đô thị, Sản xuất, mua bán điện; đào tạo dạy nghề...

Đứng ở vị trí thứ 2 về mức tăng giá trên sàn HNX là cổ phiếu TV2 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 với mức tăng giá 374,7%. TV2 cũng chính là một trong những cổ phiếu có thị giá cao nhất sàn chứng khoán Việt Nam trong năm 2016, lên tới 199.000 đồng/CP.

