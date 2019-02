Các hãng hàng không Việt Nam đã chuẩn bị gì cho đường bay thẳng đến Mỹ?

Suốt thời gian qua, Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) đã nhiều lần đánh giá an toàn hàng không Việt Nam. Tuy nhiên, do Việt Nam phải khắc phục một số tồn tại, hạn chế, nên đến nay các tiêu chuẩn này mới được công nhận. Do vậy, việc được cung cấp CAT 1 được xem là một tin vui đối với ngành hàng không Việt Nam, mở ra những cơ hội mới cho các hãng bay trong nước.



Trả lời báo chí, ông Dương Trí Thành, TGĐ Vietnam Airlines cho biết chứng chỉ này có ý nghĩa quan trọng của FAA và hàng không thế giới về trình độ quản lý và an toàn khai thác bay của hàng không Việt.

Việc có CAT 1 giúp Vietnam Airlines mở được đường bay thẳng sang Mỹ ngay trong năm 2019.

Theo ông Thành, Vietnam Airlines đã chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật và thương mại cho đường bay này trong suốt 10 năm qua. Ông nhấn mạnh Mỹ là thị trường rất quan trọng. Do đó, dù chưa có đường bay thẳng trước đó nhưng từ năm 1996, hãng đã hợp tác với nhiều đơn vị khác để nối chuyến và có sản phẩm trên đường bay tới Mỹ.

Hãng Bloomberg từ năm 2017 cũng đăng tin về kế hoạch mở đường bay thẳng đến Mỹ của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO Vietjet Air.

Theo đó, Vietjet đã lên kế hoạch mở rộng đội bay thông qua việc bổ sung thêm những dòng máy bay thân rộng nhằm mục đích phục vụ cho tham vọng mở đường bay thẳng đầu tiên tới California, Mỹ vào năm 2019.

Chia sẻ trên Bloomberg, phía Vietjet cho biết hãng này sẽ sử dụng các dòng máy bay cỡ lớn để phục vụ chặng bay thẳng tới Mỹ sau khi được Cơ quan quản trị hàng không liên bang Mỹ cấp phép. Những chuyến bay đầu tiên sẽ nối Việt Nam với Norman Y. Mineta San Jose – sân bay quốc tế gần nơi cộng đồng người Việt sinh sống nhiều nhất cũng như rất gần khu vực San Francisco.

Hãng hàng không trẻ tuổi nhất Việt Nam Bamboo Airways cũng khẳng định chắc chắn sẽ có đường bay thẳng đến Mỹ trong năm 2020.

Ông Đặng Tất Thắng, CEO Bamboo Airways cho biết hãng đã vượt qua AOC (Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay) khắt khe nhất từ trước đến nay theo tiêu chuẩn của FAA của Mỹ và tiếp tục sắp đạt được chứng chỉ an toàn IOSA trong năm nay.

Tiêu chuẩn giám sát an toàn hàng không của FAA là một trong những chỉ số nhằm đánh giá hãng hàng không của một nước có đạt đủ các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn, chuyên môn kỹ thuật, giám sát kỹ thuật… Khi được FAA cấp phép loại 1 thì hãng hàng không của một nước mới có thể được phép mở đường bay thẳng tới Mỹ.

Về mặt kỹ thuật, việc bay thẳng tới Mỹ đòi hỏi các hãng hàng không phải biên chế những dòng máy bay hiện đại như Boeing 787-9 hay Airbus A350. Đây là những dòng máy bay thân rộng có khả năng khai thác các chặng bay dài.