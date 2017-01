Các kênh đầu tư sinh lời ra sao năm 2016?

Gửi tiết kiệm: Lãi ít nhưng an toàn

Kênh đầu tư an toàn này có tỷ suất lợi nhuận khá khiêm tốn nhưng luôn được đánh giá là an toàn. Hiện lãi suất huy động đang bị áp trần 5,5%/năm ở kỳ hạn dưới 6 tháng.

Mặc dù mặt bằng lãi suất cho vay có giảm nhất là với lĩnh vực ưu tiên nhưng lãi suất huy động vẫn khá ổn định. Đến 30/9, lãi suất huy động bình quân toàn thị trường tại 30/9/2016 tăng nhẹ 0,4% so với cuối năm 2015.

Hiện, lãi suất huy động tại các ngân hàng chủ yếu trong khoảng từ 6,5-6,9%/năm. Ngân hàng Bắc Á, Ngân hàng Đại chúng (PVCombank) đưa ra mức lãi suất khá hấp dẫn lên tới 7,4-7,5%/năm.

Với mức lạm phát 4,74%, lãi suất mà người dân nhận được khi gửi tiết kiệm vẫn là lãi suất thực dương.

Gửi tiền vào ngân hàng là kênh đầu tư an toàn được nhiều người sử dụng

Đồng USD: Bình lặng sau hai năm sóng gió

Năm 2016 là năm đầu tiên tỷ giá USD/VND được điều chỉnh linh hoạt hàng ngày theo cơ chế tỷ giá trung tâm, biên độ dao động +/-3%.

Đồng thời, trong suốt 10 tháng đầu năm 2016, đồng USD trên thế giới cũng khá ổn định. Sự kiện nước Mỹ bầu cử Tổng thống nhiệm kỳ mới đã đẩy chỉ số DXY đo sức mạnh đồng bạc xanh liên tiếp lập đỉnh mới.

Cùng diễn biến với đồng USD trên thế giới, tỷ giá USD/VND lặng sóng suốt 10 tháng đầu. Đến cuối năm, tỷ giá USD yết tại các ngân hàng phổ biến ở mức 22.720 - 22.790 đồng/USD, tăng lần lượt 1,2% và 1,1%. Trong khi, hai năm trước, đồng USD trên thị trường liên ngân hàng đã từng tăng 2,48% và 5,34%.

Những ngày cuối tháng 12, USD tự do đã có thời điểm tăng vọt lên 23.370 đồng/USD nhưng đã "hạ nhiệt" khá nhanh. Đồng USD trên thị trường tự do ước tính đã tăng 2,38% so với cuối năm trước, trong khi việc nắm giữ đồng USD trong suốt năm 2015 có thể giúp nhà đầu tư lãi 5%. Tỷ suất sinh lợi khi mua đô còn thấp hơn mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 năm. Đây có thể coi là kênh đầu tư kém hiệu quả trong năm 2016 vừa qua.

Tỷ giá trung tâm được điều chỉnh linh hoạt hàng ngày

Vàng: "Nhảy" sóng giữa năm

Sóng tăng lớn nhất của giá vàng trong bốn năm trở lại đây đã xuất hiện vào đầu tháng sáu và thiết lập mức đỉnh trong năm 39,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra vào ngày 6/7/2016. Trong khi đó, mức thấp nhất của giá vàng lại được thiết lập vào tháng 2/2016 với giá vàng miếng SJC yết tại Bảo tín Minh Châu có thời điểm giao dịch ở mức giá 32,79 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 32,83 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Trong nửa đầu năm 2016, diễn biến giá vàng miếng SJC nhìn chung đi ngang trong khoảng 33-34 triệu đồng/lượng. Sau đợt sóng "ăn theo" giá vàng thế giới, từ giữa tháng 7/2016 đến đầu tháng 10/2016, giá vàng trong nước nhìn chung có xu hướng giảm và bám sát diễn biến giá vàng thế giới.

Tuy nhiên, trong những tháng cuối năm, bất chấp vàng quốc tế giảm mạnh, vàng miếng SJC vẫn đi ngang, thậm chí tăng nhẹ. Một trong những nguyên nhân được cho là do có những tin đồn thất thiệt về việc đổi tiền. Giá vàng vẫn tăng khá dù thông tin thất thiệt này đã được các cơ quan chức năng ngay lập tức bác bỏ liên tục trong thời gian dài.

Nếu có thể tận dụng đợt sóng tăng của vàng trong khoảng từ đầu tháng 4 đến đầu tháng 7, nhà đầu tư có thể mua vàng tại mức 33,16 triệu đồng/lượng ngày 6/4 và bán ra tại mức 38,8 triệu đồng/lượng ngày 6/7. Giới đầu tư có thể thu lãi 5,64 triệu đồng mỗi lượng, tương đương tỷ suất lợi nhuận lên tới 17%.

Tại ngày 31/12/2016, giá vàng SJC tại Bảo tín Minh Châu được yết ở mức 36,18 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 36,28 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 10,9% và 10,6% so với thời điểm cuối năm 2015.

Diễn biến giá vàng trong nước (vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu) và quốc tế trong năm qua

Chứng khoán: Có thể lãi 26% từ danh mục VN-Index 30

Đầu tư chứng khoán trong năm 2016 trải qua đủ giai đoạn thăng trầm nhưng nhìn chung xu hướng tăng chiếm ưu thế.

Ngay từ đầu năm, thị trường đã trải qua nhiều phiên lao dốc mạnh, đưa VN-Index về mức 513 điểm vào ngày 22/1/2016. Nhưng cũng từ đó, xu hướng tăng của thị trường xác lập với mức đỉnh 8 năm (692,17 điểm) được thiết lập vào ngày 29/9. Tỷ suất lợi nhuận có thể lên tới 34,9% nếu đầu tư vào chỉ số VN-Index và 25,98% nếu đầu tư vào VN-Index 30 trong giai đoạn này. Kể từ đầu tháng 10, xu hướng tăng bị phá vỡ. Đến cuối năm, VN-Index giảm 3,9% từ đỉnh.

Xem thêm: VN-Index tăng 14,8% trong năm 2016 đạt 664,87 điểm

Tổng kết lại một năm, thị trường chứng khoán có thể giúp nhà đầu tư kiếm lời nhiều hơn năm trước. Chỉ số VN-Index đã tăng 14,82% so với cuối năm 2015, trong khi tăng trưởng năm 2015 chỉ đạt 8,7%. Tuy nhiên, hiệu quả đầu tư thực tế còn tuỳ thuộc vào danh mục, lựa chọn cổ phiếu của nhà đầu tư.

So với các năm trước, kênh đầu tư này đang thu hút ngày càng nhiều hơn sự quan tâm, phản ánh qua việc thanh khoản giao dịch đã tăng mạnh với quy mô giao dịch bình quân đạt 6.888 tỷ đồng/phiên, tăng 39% cuối năm 2015.

Bất động sản

Gói vay 30.000 tỷ hỗ trợ các cá nhân mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, mua và thuê nhà ở thương mại chuyển đổi công năng, đầu tư cải tạo/xây dựng nhà được gia hạn giải ngân thêm nửa năm và chính thức hoàn thành sứ mệnh vào cuối năm 2016 với gần 30.000 tỷ đồng được giải ngân.

Thông tư 06/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng đã phần nào nới lỏng "vòng kim cô" siết tín dụng chảy vào lĩnh vực này. Tuy nhiên, thông tư 19/2016 - BXD đã thắt chặt các thủ tục bán lại, ảnh hưởng đến các nhà đầu tư ngắn hạn.

Tùy hướng nhà, vị trí, cơ sở hạ tầng xung quanh (tàu điện trên cao, chủ trương xây cầu, công viên, trường học,...) mà giá căn hộ, nhà ở có giá cũng nhưng mức tăng giá khác nhau. Như theo đánh giá của CBRE, nhà liền kề, biệt thự ở quận 2, Tp. HCM trở thành điểm nóng trong năm 2016. Giá bán nhà tại quận 9 hồi quý III đã tăng 10% so với cùng kỳ. Trong khi đó, ở quận 7, thị trường thứ cấp lại khá bình ổn.

Ngoài các kênh đầu tư này, những chiếc vé số cũng được các cá nhân lựa chọn để bỏ vốn và kỳ vọng "kiếm lời". Hình thức xổ số điện toán Vietlott (trích 55% doanh thu bán vé số để trả thưởng và tiếp tục tích lũy thưởng cho đến khi có người trúng giải) chính thức được triển khai vào tháng 7/2016 và đang thu hút ngày các nhiều người tham gia. Theo báo cáo của đại diện doanh nghiệp xổ số này, số lượng vé bán ra trong mỗi kỳ (2 ngày) đã lên tới 4 triệu vé vào thời điểm cuối tháng 9. Dựa trên giá trị giải đặc biệt (jackpot) có thể thấy số lượng người tham gia đang ngày càng tăng mạnh. Tỷ suất sinh lời đương nhiên sẽ rất lớn nếu người tham gia có thể giành tấm vé độc đắc.

Mới đây, hành lang pháp lý cho kinh doanh đặt cược đua chó, đua ngựa, bóng đá quốc tế hay kinh doanh casino đã được Bộ Tài chính trình Chính phủ dự thảo nghị định, hứa hẹn mở ra các hình thức đặt cược mới trong những năm tiếp theo.

Theo Thanh Thủy

