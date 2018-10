Các nhà băng kỳ vọng lợi nhuận hệ thống tăng 18,6% trong năm 2018

Theo kết quả cuộc điều tra xu hướng kinh doanh mới nhất do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Dự báo, thống kê) tiến hành vào tháng 9/2018, hầu hết các tổ chức tín dụng (TCTD) đánh giá trong quý III/2018 các nhân tố khách quan và chủ quan tiếp tục cải thiện nhưng tốc độ cải thiện chậm lại so với quý trước. Các TCTD kỳ vọng kết quả kinh doanh năm nay tăng cao hơn so với năm trước, mặt bằng lãi suất giữ ổn định, huy động vốn đến cuối năm nay tăng trưởng cao hơn so với cuối năm 2017.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, tình hình kinh doanh quý III/2018 có cải thiện hơn so với quý II/2018 với 72,6% TCTD nhận định tình hình kinh doanh cải thiện tốt hơn, trong đó 15,8% là nhận định là "cải thiện nhiều".

Dự kiến trong thời gian tới, 80% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ "cải thiện" trong quý IV/2018 và 84,2% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh tổng thể trong năm 2018 "cải thiện" hơn so với năm 2017, trong đó 23-30,5% TCTD kỳ vọng "cải thiện nhiều".

Dự kiến đến cuối năm 2018, 88,3% TCTD kỳ vọng lợi nhuận trước thuế của đơn vị tăng trưởng dương so với năm 2017, 5,3% TCTD kỳ vọng lợi nhuận "không đổi" và 6,4% TCTD lo ngại lợi nhuận "suy giảm", với lợi nhuận toàn hệ thống kỳ vọng tăng trưởng bình quân 18,63% trong năm 2018, thấp hơn so với mức kỳ vọng 19,05% ghi nhận tại cuộc điều tra tháng 6/2018 nhưng cao hơn nhiều so với mức kỳ vọng 13,63% của các TCTD tại cuộc điều tra cùng kỳ năm 2017.

Thanh khoản của hệ thống ngân hàng tại thời điểm cuối Quý III/2018 tiếp tục ở trạng thái "tốt" đối với cả VNĐ và ngoại tệ. Dự báo trong quý tới và cả năm 2018, đa số các TCTD kỳ vọng tình hình thanh khoản của hệ thống ngân hàng tiếp tục diễn biến khả quan đối với cả VND và ngoại tệ.

Mức độ rủi ro của các nhóm khách hàng trong quý III/2018 được nhận định hầu như không đổi so với quý trước với tỷ lệ 81% TCTD đánh giá rủi ro hiện đang ở mức "bình thường", 13% TCTD nhận định rủi ro ở mức "thấp" và 6% TCTD nhận định rủi ro vẫn ở mức "cao".

Thời điểm hiện tại, nhóm khách hàng là TCTD tiếp tục được đánh giá là nhóm có rủi ro thấp nhất; nhóm khách hàng là TCKT và cá nhân có mức độ rủi ro cao hơn. Trong nhóm khách hàng là tổ chức kinh tế, 100% TCTD nhận định nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có mức độ rủi ro thấp nhất.

Dự báo trong quý IV/2018, 78,95% TCTD kỳ vọng rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng "ổn định", 8,42% TCTD kỳ vọng rủi ro "giảm", 12,63% TCTD quan ngại mức độ rủi ro của các nhóm khách hàng có thể "tăng", chủ yếu là "tăng nhẹ". Các TCTD dự kiến tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng từ nay đến cuối năm 2018 tiếp tục được giữ ở mức thấp như mục tiêu đã đề ra.