Các siêu dự án nghỉ dưỡng tỷ đô tại Nam Hội An hiện nay ra sao?

Các siêu dự án nghỉ dưỡng tại Nam Hội An hiện nay ra sao?

Một trong những dự án có quy mô và vốn đầu tư lớn nhất tại Quảng Nam hiện tại là dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) do VinaCapital và một số đối tác nước ngoài khác làm chủ đầu tư với vốn đầu tư 4 tỷ USD đã được khởi công vào tháng 4/2016

Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An xây dựng trên địa bàn 3 xã: Duy Hải, Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên) và Bình Dương (huyện Thăng Bình). Hiện dự án đang xây dựng giai đoạn 1 gồm hạng mục khách sạn, khu casino và sân golf.

Nam Hội An, tỉnh Quảng Nam đang trở thành khu đất vàng cho nhiều dự án nghỉ dưỡng cao cấp

Dự án casino 4 tỷ đô đang thi công giai đoạn 1

Song song đó, Tập đoàn Vingroup cũng đã khởi công dự Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng Vinpearl Nam Hội An tọa lạc tại 2 xã Bình Dương và Bình Minh thuộc huyện Thăng Bình có quy mô diện tích 200 ha, vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng.

Dự án sẽ được triển khai theo hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 là khu khách sạn, biệt thự, trung tâm hội nghị, nhà hàng và khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan, dự kiến hoàn thành vào ngày 30/4/2018. Giai đoạn 2 sẽ tập trung hoàn thiện toàn bộ hạ tầng kỹ thuật và tiếp nối thêm các hạng mục công trình khu vui chơi giải trí, sân golf… tất cả hạng mục sẽ hoàn thành vào năm 2019.

Dự án tổ hợp nghỉ dưỡng của Vingroup đang được thi công rầm rồ, đánh thức một vùng đất khô cằn Nam Hội An

Toàn cảnh dự án 5.000 tỷ đồng Vinpearl Nam Hội An

Mới đây nhất, Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (DXG) đã nhận Quyết định Đầu tư phát triển dự án Khu Dịch vụ - Du lịch nghỉ dưỡng Opal Ocean View có tổng diện tích 185 ha, tổng vốn đầu tư hơn 4.600 tỷ đồng, tại Nam Hội An (Quảng Nam).

Dự án bao gồm các hạng mục chính như: khu villa, biệt thự, nghỉ dưỡng ven biển; khu khách sạn kết hợp dịch vụ, du lịch; hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Dự án có vị trí chiến lược với tiếp giáp Cửa Đại và biển Đông, liên kề và phát triển tổng thể với dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, Khu phức hợp nghỉ dưỡng Vinpearl Quảng Nam,…

Qua quan sát, khu đất của dự án này vẫn chưa được triển khai bất kỳ hạng mục đầu tư nào do đang trong quá trình xây dựng phương án đền bù giải tỏa.

Ngoài những ông lớn này, hiện nay tại Hội An cũng có một số dự án khu đô thị ven biển khác cũng sẽ hình thành như Khu du lịch ven biển Tam Kỳ - Núi Thành (2.000 ha), Khu đô thị Tam Kỳ (2.000 ha), Khu đô thị Tam Hòa, Tam Anh (2.240 ha)…