Cách bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển não bộ của trẻ: Dinh dưỡng thôi là chưa đủ, phụ huynh còn phải nhất định kiểm soát điều này

Hiện nay, với cuộc sống công nghệ, nhiều bậc phụ huynh thường cho con mình học tập và giải trí qua các thiết bị điện tử như tivi, điện thoại thông minh, máy tính... Điều này thật đáng lo ngại đến sự phát triển não bộ cũng như sức khỏe của con.



Góc nhìn của các chuyên gia

Thời thơ ấu và niên thiếu là thời kỳ quan trọng của mỗi người để phát triển trí tuệ và các hoạt động trong khoảng thời gian 24h/ngày cũng đóng góp vào khả năng nhận thức.

Một nghiên cứu lớn được công bố trên tạp chí The Lancet Child and Adolescent Health, do Viện Y tế Quốc gia tài trợ đã chỉ ra rằng cắt giảm thời gian sử dụng thiết bị điện tử, cùng với thời gian ngủ và hoạt động thể chất phù hợp thực sự có mối quan hệ mật thiết đến sự cải thiện nhận thức ở trẻ em. Các chuyên gia đã phân tích dữ liệu tổng kết sau khi thực hiện khảo sát ở 4.500 trẻ em từ 8 đến 11 tuổi. Trẻ em được giới hạn thời gian với màn hình điện tử ít hơn 2h mỗi ngày, hoạt động thể chất ít nhất 60 phút và ngủ trong khung giờ 21–23h mỗi đêm.

Jeremy Walsh, tác giả chính của nghiên cứu, làm việc với Viện Nghiên cứu CHEO ở Ottawa, Canada cho biết: "Bằng chứng cho thấy giấc ngủ ngon và hoạt động thể lực gắn liền với thành tích học tập được cải thiện, trong khi hoạt động thể chất cũng liên quan đến thời gian phản xạ, sự chú ý, trí nhớ tốt hơn. Chúng tôi đã so sánh những đứa trẻ tham gia khảo sát, cho thấy chỉ có 1 trong 20 trẻ em ở Hoa Kỳ đã đáp ứng được tất cả ba yêu cầu đó, trong khi gần 1/3 trẻ em thì không. Trẻ dành hơn 2h đồng hồ trước màn hình có nhận thức kém hơn những đứa trẻ biết chia thời gian hợp lí và nhiều trải nghiệm giáo dục và giải trí thực tế".



Top các hoạt động giúp phát triển não bộ

Thêm một vài lời khuyên dưới đây sẽ giúp trẻ phát triển tối đa khả năng sáng tạo, trí thông minh và sự nhận biết.

1. Bổ sung thực phẩm có lợi

Nhu cầu dinh dưỡng ở trẻ nhỏ và người lớn có sự khác biệt, bởi trẻ đang quá trình phát triển và hình thành về cả thể chất lẫn trí tuệ, do đó cha mẹ cần xây dựng cho con chế độ ăn uống phù hợp với từng lứa tuổi để bé phát triển toàn diện nhất. Trứng, sữa bò, sữa chua, cá giàu omega-3, bột yến mạch... đều là những thực phẩm tốt cho não bộ của trẻ nhỏ mà cha mẹ nên tích cực bổ sung vào thực đơn dinh dưỡng của con hàng ngày.

2. Đọc sách mỗi ngày

Đọc sách mỗi ngày là cách để kích thích trí tưởng tượng tối đa của trẻ nhỏ. Khi đọc sách, trẻ sẽ tưởng tượng ra các nhân vật dựa trên các câu chữ. Thông thường trẻ sẽ vận dụng mọi giác quan như thị giác, thính giác, khứu giác để tưởng tượng ra một con vật, một nhân vật hay một mùi hương,…Tất cả điều đó sẽ âm thầm kích thích sự phát triển trí não của trẻ.

3. Chơi một loại nhạc cụ

Đã có bằng chứng cho thấy trẻ chơi nhạc cụ khi dưới 7 tuổi sẽ tăng cường sự kết nối với não bộ của trẻ, giúp phát triển trí não trẻ nhỏ một cách hiệu quả. Chơi nhạc cụ là cách tăng sự tự tin, tăng khả năng cảm thụ, giúp trẻ yêu đời hơn, nhẹ nhàng hơn trong tâm hồn. Violon và Piano là 2 nhạc cụ được khuyến khích nên cho trẻ học. Còn đối với các nhạc cụ khác vẫn được khuyến khích miễn sao trẻ thấy hưng phấn và vui vẻ.

4. Tập thể dục đều đặn, thường xuyên

Chơi thể thao hay tập thể dục đều đặn không những giúp tăng lượng oxy lên não bộ mà còn giúp trẻ phát triển về thể lực, tư duy và khả năng giải quyết vấn đề. Giúp trẻ linh hoạt hơn, hoạt bát hơn nhằm đẩy cao tinh thần đồng đội và sự đoàn kết. Trẻ yêu thể thao luôn luôn có tư duy thoáng, nhìn nhận vấn đề rộng hơn và ít bị stress giảm thiểu tối đa mắc căn bệnh trầm cảm nguy hiểm.

5. Xếp hình

Xếp hình chính là cách thúc đẩy tư duy trẻ em một cách mạnh mẽ nhất, khi này trẻ cần sự khéo léo và nhạy bén việc này rất tốt cho khả năng cảm thụ toán học, vật lý và các môn kỹ thuật.

6. Tập làm đồ thủ công

Làm thủ công sẽ giúp bé phát triển sự sáng tạo, đòi hỏi khả năng hình dung tưởng tượng và đôi bàn tay khéo léo để làm ra được những món đồ.