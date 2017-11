Cách cư xử thông minh của những người giỏi giao tiếp: Lắng nghe nhiều hơn thay vì chỉ nói về bản thân

Ông Anne Green- CEO của CooperKatz & Company nói rằng: “Một cuộc hội thoại tốt phải có sự đối đáp qua lại, giống như cách giữ một quả bóng trên không trong một trận tennis”. Khi một người nói chuyện với bạn, cũng giống như việc họ phát một quả bóng, bạn đón lấy và đánh về phía họ, nếu bạn luôn luôn đáp trả thì câu chuyện sẽ được tiếp tục.

Hãy xem cuộc nói chuyện như một trận đấu tennis của ngôn từ sẽ giúp mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên để trở thành một người giỏi giao tiếp, bạn phải rèn luyện nhiều kỹ năng hơn nữa. Dưới đây là 6 kỹ năng cần thiết của một người giỏi giao tiếp mà bạn có thể học hỏi:

1. Họ nghe nhiều hơn nói

“Thật mỉa mai khi nói rằng để trở thành một người giao tiếp giỏi, kỹ năng nói chuyện không phải là điều quan trọng nhất; mà chính kỹ năng lắng nghe mới giúp bạn thành công” - Celeste Headlee, Host của chương trình Georgia Public Broadcasting’s On Second Thought cho biết. “Thật không may, lắng nghe là một kỹ năng mà không nhiều người có được, hầu hết mọi người đều muốn là người nói chuyện”.

“Khi tôi nói chuyện, tôi là người kiểm soát. Tôi không muốn nghe bất cứ thứ gì mà mình không thích. Tôi là trung tâm của sự chú ý. Tôi có thể nâng cao giá trị của mình”, Celeste Headlee nói trong buổi tọa đàm TED 2015 chủ đề “10 cách để có cuộc hội thoại tốt hơn”.

Một lý do khác là chúng ta rất dễ bị phân tâm khi lắng nghe. Con người trung bình nói chuyện khoảng 225 từ mỗi phút, nhưng có thể nghe đến 500 từ mỗi phút, Headlee nói. “Vì vậy, tâm trí của chúng ta bận điền vào những 275 từ khác”, cô nói. “Cần nhiều nỗ lực và năng lượng để thực sự quan tâm đến người khác, nhưng nếu bạn không thể làm điều đó, bạn sẽ không có được cuộc nói chuyện.”

2. Họ không nói quá nhiều về bản thân

Những người giỏi giao tiếp không can thiệp vào chủ đề khi không cần thiết. Headlee cho rằng: “Nếu ai đó nói về việc một người trong gia đình họ vừa ra đi, đừng bắt đầu nói về khoảng thời gian bạn gặp chuyện buồn như thế”.

“Nếu họ đang nói về sự cố họ gặp phải trong công việc, đừng nói với họ rằng bạn cũng đang vô cùng chán ghét công việc của mình. Nó hoàn toàn khác nhau. Nó không bao giờ giống nhau. Tất cả các kinh nghiệm là của mỗi cá nhân. Và, quan trọng hơn, nội dung câu chuyện không phải là về bạn. Bạn không cần phải mất thời gian để chứng minh bạn tuyệt vời như thế nào và bao nhiêu khó khăn bạn đã phải chịu đựng. Các cuộc trò chuyện không phải là cơ hội để bạn tự nói về bản thân mình”.

3. Họ thừa nhận những điều mình không biết

“Một người giỏi giao tiếp không sợ thể hiện những điều mình chưa hiểu” - Mark Levy, chủ tịch công ty Xây dựng thương hiệu Levy Innovation và tác giả của cuốn sách “Accidental Genius: Using Writing to Generate Your Best Ideas, Insight and Content” cho biết. Ông nói có rất nhiều người “tự bắn vào chân mình”, bởi vì họ cố tỏ ra là một người hoàn hảo, nhưng cho phép người khác thể hiện trong lĩnh vực bạn chưa hiểu biết chính là một cách để họ thể hiện bản thân.

Levy cũng đưa ra gợi ý. Khi bạn lúng túng, bạn có thể nói “Tôi muốn chắc rằng tôi thực sự hiểu ý bạn, bạn có thể giải thích thêm được không?”. Trả lời những câu hỏi như vậy sẽ khiến người nói cảm thấy thích thú, không chỉ bởi vì điều đó chứng minh bạn thật sự chú ý đến lời họ nói, mà còn cho phép họ trình bày lại câu chuyện theo một cách khác thú vị hơn.

4. Họ đọc nhiều

Hãy trở thành một người thích đọc và chia sẻ những gì bạn đọc được ở tất cả các chủ đề từ văn hóa cho tới kinh doanh, Suzanne Bates, tác giả của All the Leader You Can Be, the Science of Achieving Extraordinary Executive Presence khuyên. “Hãy mạnh dạn bỏ qua những chủ đề đơn giản, chọn những nội dung chuyên sâu hơn để làm cho cuộc hội thoại trở nên đa dạng hơn”.

Một người giỏi giao tiếp bắt đầu câu chuyện một cách rất linh động. Họ có thể đang nói chuyện thoải mái về việc tăng năng suất lao động, rồi chuyển sang nói về thế giới, sự hình thành hố đen vũ trụ hoặc ý tưởng mới trong cuốn sách nào đó mới xuất bản… Đưa ra những ý tưởng khác nhau trong một cuộc nói chuyện giúp mọi người tỉnh táo, hứng thú và đó cũng thật sự là cách để thoát khỏi những khuôn mẫu thông thường.

5. Họ biết ‘lắng nghe’ bằng mắt

Những người giao tiếp giỏi biết lắng nghe bằng đôi mắt, họ quan sát ngôn ngữ cơ thể và sự thay đổi cảm xúc của người nghe để biết mức độ quan tâm, hào hứng của họ. Giáo sư Parker Ellen của trường đại học Northeastern University cho biết: “Những dấu hiệu đó có thể giúp họ chuyển đề tài hoặc cải thiện câu chuyện đúng lúc. Nó cũng sẽ trang bị cho mọi người sự hiểu biết về đối phương, động cơ và mục đích của cuộc trò chuyện. Sự chân thành, hiển nhiên, sẽ cho phép các cá nhân đưa ra ý kiến và đặt ra những câu hỏi chính xác, từ đó tạo dựng lòng tin”. Điều này rất quan trọng để giúp người đối diện cởi mở hơn và phát triển mối quan hệ.

6. Họ bỏ qua các tiểu tiết

Đã bao giờ bạn phải chật vật nhớ những chi tiết như ngày hoặc tên ai đó… trong một cuộc nói chuyện. “Những thông tin nhỏ nhặt làm rối cuộc nói chuyện, và những câu chuyện hấp dẫn không cần thiết phải xoay quanh các vấn đề như ngày, tháng, năm, và những chi tiết nhỏ nhặt khác, người nghe họ không quan tâm. Họ chỉ quan tâm bạn thích gì, những điểm chung mà bạn có với họ…Vậy nên, hãy bỏ các tiểu tiết qua một bên”, Headlee nói.