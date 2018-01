Cách giảm các cơn đau do chuột rút nhanh chóng

Đi bộ hoặc kéo giãn chân: Khi bạn bị chuột rút chân, điều tốt nhất bạn có thể làm là thực hiện các hoạt động thể chất ngay lập tức. Một bài tập đơn giản như đi bộ cũng sẽ giúp ích cho bạn. Đi bộ sẽ gây đau nhưng sau một thời gian bạn sẽ cảm thấy tốt hơn.

Massage là một cách điều trị hiệu quả khi bị chuột rút chân. Xoa bóp vùng chân căng cứng để làm tăng tuần hoàn máu, cung cấp một dòng chất lỏng mới để thư giãn các cơ bị căng. Tuy nhiên, massage có thể gây ra rất nhiều đau đớn nhưng ngay sau cơn đau sẽ biến mất.

Ngoài ra, loại bồn tắm này là một cách dễ dàng để ngăn ngừa hoặc điều chỉnh thiếu magiê, một nguyên nhân gây ra chuột rút. Chú ý: Những người có vấn đề về tim, huyết áp cao, hoặc bệnh tiểu đường không nên ngâm chân với muối Epsom.

Giấm táo: Để chống chuột rút, giấm táo cũng có hiệu quả. Nó giàu chất khoáng như kali giúp làm giảm tần số, cường độ và cơn đau do chuột rút chân gây ra. Giấm táo giúp kiểm soát cân bằng chất lỏng trong cơ thể, do đó ngăn ngừa mất nước, nguyên nhân thường gây chuột rút.

Mật mía giàu canxi, sắt, kali, magiê, mangan, vitamin B6 và selen. Mật mía đen giúp giảm bớt sự căng cứng của cơ và ngăn ngừa chuột rút chân.

Mù tạt vàng: Điều này nghe có vẻ lạ nhưng nhiều người đã nói rằng có thể giảm đau do chuột rút ngay lập tức bằng cách đơn giản là ăn một thìa mù tạt vàng. Vẫn chưa biết lí do tại sao nhưng hương vị cay của mù tạt được cho là kích thích kích thích thần kinh, điều chỉnh chức năng thần kinh, do đó ảnh hưởng đến các dây thần kinh gây ra chuột rút chân.

Chườm nóng cho vùng chân bị chuột rút có thể giúp ích rất nhiều. Chườm nóng nhẹ nhàng làm giãn cơ và giúp làm giảm đau do co thắt.

Bổ sung Kali: Thiếu kali trong cơ thể có thể làm bạn bị chuột rút. Kali là một trong những chất điện giải hoạt động với natri để duy trì điện tích của tế bào của bạn. Điện tích thích hợp trong tế bào giúp kiểm soát sự co cơ. Khi cơ thể có lượng kali thấp, các tế bào không thể kiểm soát sự co cơ, dẫn đến chuột rút chân.

Tăng cường magiê: Thiếu magiê thường liên quan đến chứng chuột rút. Trên thực tế, bác sĩ thường khuyên dùng magiê để điều trị chứng chuột rút cơ ở phụ nữ có thai. Khoáng chất này rất quan trọng đối với sức khoẻ, nó kích thích tái hấp thu canxi giúp duy trì cơ bắp khỏe mạnh và ngăn ngừa co thắt.

Nước: Mất nước là một nguyên nhân thường gặp của chuột rút chân. Để ngăn ngừa vấn đề, hãy đảm bảo uống đủ lượng nước suốt cả ngày.