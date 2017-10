Cách nhận diện 10 dấu hiệu bất thường cảnh báo túi mật có vấn đề

Túi mật là một bộ phận có hình dạng giống trái lê nằm ở ổ bụng trên bên phải ngay dưới lá gan. Túi mật là nơi dự trữ mật do gan bài tiết ra. Khi ăn thức ăn, túi mật có chức năng co bóp để đẩy dịch mật qua đường mật vào ruột non, giúp phân hủy các chất béo và thúc đẩy quá trình tiêu hóa thức ăn.

Khi túi mật gặp vấn đề như sỏi mật sẽ gây ra các cơn đau quặn bụng, rối loạn tiêu hóa và ảnh hưởng tới sức khỏe. Nếu bạn gặp phải 1 trong 10 dấu hiệu bất thường dưới đây thì rất có thể túi mật của bạn đang gặp vấn đề.

1. Đau bụng sau khi ăn

Khi bạn bị đau bụng, hãy lưu ý tới thời gian đau bao lâu và suy nghĩ đến các hoạt động bạn đã, đang làm là gì.

Nếu nhận thấy cơn đau bắt đầu và trở nên trầm trọng hơn sau bữa ăn, đặc biệt là sau khi ăn các loại thực phẩm chứa nhiều chất béo, dầu mỡ thì rất có thể hệ tiêu hóa của bạn gặp khó khăn trong việc tiêu hóa chất béo. Mà túi mật lại có chức năng chính là đẩy mật vào ruột để phân hủy chất béo, nên có thể túi mật đang có vấn đề.

Đau bụng, khó tiêu sau khi ăn đồ ăn nhiều chất béo là triệu chứng điển hình báo hiệu túi mật có vấn đề.

2. Buồn nôn hoặc nôn

Hai triệu chứng này cũng là tín hiệu báo động túi mật của bạn đang không ổn kèm theo 1 số triệu chứng khác đi kèm.

3. Đau tức ngực

Vị trí túi mật nằm ở vùng bụng trên nên khi túi mật có vấn đề, các cơn đau có thể lan tỏa ra vùng ngực gây đau, tức ngực khiến bạn cảm giác như đang bị đau tim.

4. Vàng da

Khi túi mật bị tắc hoặc có sỏi, hiện tượng vàng da sẽ xuất hiện. Nguyên nhân là do mật không thể di chuyển được đến các bộ phận khác khiến mật bị tích tụ, ứ đọng và để lại 1 lượng bilirubin trong máu dư thừa.

Lượng bilirubin thừa sẽ gây ra vàng da hoặc mắt. Vì vậy, khi có biểu hiện này bạn hãy nhanh chóng đến các cơ sở y tế để thăm khám.

5. Đau quặn bụng

Một triệu chứng đặc trưng khác mà bạn có thể gặp phải đó là đau quặn vùng bụng, các cơn đau ngắt quãng không liên tục, có thể kéo dài trong vài giờ và có thể không xảy ra đều đặn, thường xuyên.

Trên thực tế, các cơn đau kiểu này có thể xảy ra và kéo dài trong nhiều năm. Nguyên nhân có thể là do tắc nghẽn hay sỏi mật. Tuy nhiên túi mật có cơ thế tự làm sạch, vì thế 1 số trường hợp đau bụng vẫn được các bác sĩ gọi là đau bụng đường mật.

Đau quặn bụng là một triệu chứng đặc trưng do tắc nghẽn hoặc sỏi mật.

6. Sốt, ớn lạnh

Bạn sẽ bị sốt, người cảm giác ớn lạnh khi túi mật bị viêm do sỏi mật, nhiễm trùng do vi khuẩn, uống rượu hoặc u bướu.

Trong một số trường hợp tắc nghẽn do sỏi mật, túi mật có thể vỡ ra. Nếu bạn có bất kì triệu chứng nào như trên và có khả năng liên quan đến túi mật, hãy nhanh chóng đến các cơ sở y tế.

7. Nước tiểu hoặc phân đổi màu lạ

Khi mật đi qua hệ tiêu hóa, phân thường có màu nâu. Tuy nhiên, nếu phân có màu lạ như nhợt nhạt hoặc màu đất sét, nước tiểu sậm màu thì rất có thể túi mật của bạn đang có vấn đề. Tuy nhiên đây là dấu hiệu mơ hồ, thăm khám sẽ biết chính xác vấn đề bạn đang gặp phải là gì.

8. Tiêu chảy mãn tính

Trong trường hợp mắc các bệnh liên quan đến túi mật, dạ dày của bạn sẽ bị thừa khí gây đầy bụng, chướng bụng và cảm giác khó chịu. Hệ tiêu hóa sẽ cố gắng để tiêu hóa thức ăn, khi gặp khó khăn sẽ gây ra hiện tượng tiêu chảy, lâu dần thành mãn tính.

9. Ợ nóng , khó tiêu

Khó tiêu là biểu hiện khi hệ tiêu hóa bị gián đoạn và không thể tiêu hóa được thức ăn. Mặc dù đây có thể là triệu chứng liên quan đến các vấn đề về tiêu hóa khác, nhưng cũng không loại trừ do túi mật.

Nếu gặp triệu chứng ợ nóng, khó tiêu thường xuyên, đặc biệt là sau khi ăn các đồ ăn nhiều chất béo thì hãy kiểm tra túi mật của bạn.

(Ảnh minh họa)

10. Đau khi hít vào

Khi hít một hơi thật sâu mà bạn có cảm giác đau tức thì đây có thể là dấu hiệu tắc nghẽn túi mật. Như đã đề cập ở trên, do túi mật nằm vùng bụng trên nên khả năng gây đau tức ngực khi hít vào có thể xảy ra.

Có nhiều triệu chứng để bạn xác định túi mật đang gặp vấn đề gì hay không. Tuy nhiên, biểu hiện đau bụng trên và khó tiêu hóa thức ăn béo là những dấu hiệu điển hình cho biết túi mật có vấn đề. Nếu gặp các triệu chứng trên và nghi ngờ liên quan đến túi mật, bạn hãy đến các cơ sở y tế để thăm khám và có hướng điều trị phù hợp.

*Theo Askdrmanny