Camera của dân chụp được hình giống nghi phạm cướp ngân hàng

Liên quan đến vụ cướp xảy ra tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh thị xã Duyên Hải, Công an tỉnh Trà Vinh ngày 3-5 đã phối hợp với UBND thị xã Duyên Hải tổ chức phát động phong trào tố giác, vây bắt tội phạm ở Trung tâm nhà máy nhiệt điện Duyên Hải và UBND xã Dân Thành (thị xã Duyên Hải).

Tại buổi phát động, đại tá Lê Văn Việt, Giám đốc Công an tỉnh đã thông tin sơ lược về vụ cướp ngân hàng xảy ra vào chiều 26-4. Tên cướp đã vào ngân hàng và dùng súng đe dọa nhân viên, yêu cầu gom tiền. Tổng số tiền bị cướp là hơn 1,6 tỉ đồng và 35.900 USD.

Tên cướp ngân hàng do camera an ninh ghi lại. Ảnh: Cắt từ camera an ninh của ngân hàng

Đặc điểm nhận dạng của tên cướp là cao khoảng 1,7 m, nói giọng Bắc, chân đi vòng kiềng, đội mũ bảo hiểm, đeo kính râm đen, mang khẩu trang trắng, mặc áo khoác đen, phía ngực trái có logo trắng, mặc quần dài, vải Jean màu xanh xám, mang giày xám có nhiều dây buộc, đi xe máy nhãn hiệu Sirius màu đỏ đen, không biển kiểm soát.

Đại tá Việt kêu gọi nếu người dân có phát hiện manh mối về tên cướp thông tin ngay cho lực lượng công an để sớm làm rõ vụ án, bắt đối tượng xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, bất kỳ người nào cung cấp thông tin có giá trị cho công an sớm phá được vụ án, bắt được đối tượng gây án sẽ có phần thưởng xứng đáng.

Trong một diễn biến khác, thông qua đặc điểm nhận dạng nghi phạm do Công an tỉnh Trà Vinh thông báo, một camera an ninh của người dân chụp được hình ảnh giống nghi phạm cướp ngân hàng chạy trên đường nhưng công an chưa xác nhận.

Hình ảnh một người có đặc điểm nhận dạng giống tên cướp do camera an ninh của người dân ghi lại. Ảnh: Công an cung cấp

Theo C.Linh

Người lao động