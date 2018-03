Cận cảnh 17 mẫu xe điện của VINFAST

4 mẫu xe của nhà thiết kế Italdesign

IDG EV A: Tập trung gây ấn tượng bởi các chi tiết đèn chiếu sáng được thiết kế góc cạnh, sắc sảo. Hông xe đơn giản, tinh tế; tôn lên bộ mâm xe kích thước lớn, khỏe khoắn.

IDG EV C: Thiết kế mang phong cách tương lai với các bề mặt trơn, gọn gàng. Phần đầu và đuôi xe thiết kế thống nhất với cụm đèn chạy dài theo chiều ngang; tương tác với logo chữ ‘V’ ở chính giữa. Thân xe thiết kế năng động, tinh tế.

IDG EV D: Thiết kế chủ đạo những đường nét góc cạnh, mạnh mẽ. Các chi tiết được tối giản; bề mặt trơn tru, gọn gàng mang phong cách hiện đại.

IDG EV D1: Thiết kế chủ đạo những đường nét góc cạnh, mạnh mẽ. Các chi tiết được tối giản; bề mặt trơn tru, gọn gàng mang phong cách hiện đại.

Italdesign là studio thiết kế có trụ sở tại Turin, Italia; được thành lập bởi nhà thiết kế huyền thoại Giorgetto Giugiaro vào năm 1968 (2018 cũng là năm kỷ niệm 50 năm thành lập của Italdesign). Italdesign được biết đến với các mẫu thiết kế kinh điển như BMW Nazca C2; Lamborghini Cala; Volkswagen W12 Roadster; Alfa Romeo Brera; Maserati MC12

4 mẫu xe của nhà thiết kế One One Lab

OOL EV 01: Thiết kế sử dụng các đường nét bo tròn trẻ trung. Phần đầu thiết kế hầm hố; hông xe cơ bắp, năng động và đuôi xe gọn gàng, cá tính.

OOL EV 02: Thiết kế góc cạnh với phần đầu xe ấn tượng nhờ các chi tiết mang phong cách tương lai.

OOL EV 03: Mẫu thiết kế độc đáo, khác biệt, cá tính. Cụm đèn trước và cụm đèn hậu tạo dáng ấn tượng. Các cửa sổ kết nối liền mạch, liên tục giúp nhấn mạnh vào chiều dài xe.

OOL EV 04: Thiết kế hatchback với phần đầu thanh thoát, bắt mắt (đặc biệt là các đèn chiếu sáng). Cụm đèn hậu tạo điểm nhấn ở đuôi xe.

One One Lab là studio trẻ có trụ sở tại Lodz, Ba Lan. One One Lab hướng tới phong cách trẻ trung, hiện đại; đề cao yếu tố con người và sự khác lạ.

4 mẫu xe của nhà thiết kế Pininfarina

PNF EV 01: Techno Fluidity (Sự trôi chảy đậm chất công nghệ). Thiết kế hatchback đậm chất tương lai với các bề mặt gọn gàng, dứt khoát; sử dụng các đường nét góc cạnh nhưng không kém phần hài hòa, uyển chuyển.

PNF EV 02: Dynamic Intersection (Sự giao thoa năng động). Thiết kế đặc trưng bởi các yếu tố giao thoa, đối xứng. Thiết kế phần đầu và đuôi xe đặc biệt nhấn mạnh vào chiều rộng. Cụm đèn trước và cụm đèn hậu gây ấn tượng hiện đại, tân tiến.

PNF EV 03: Edgy Smoothness (Sự mượt mà góc cạnh). Mẫu thiết kế lấy cảm hứng từ các máy bay chiến đấu với nhiều chi tiết sắc sảo. Cụm đèn hậu và logo chữ ‘V’ ở đuôi xe tạo sự khác biệt.

PNF EV 04: Techno Sensuality (Sự gợi cảm đậm chất công nghệ). Mẫu thiết kế hatchback lai Coupe hoàn toàn độc đáo, khác biệt và đậm chất tương lai. Phần đầu xe được tạo dáng với cảm hứng từ chữ ‘V’ cách điệu với cụm đèn trước ở 2 bên kết nối liền mạch với nhau; nhấn mạnh vào chiều rộng và làm nổi bật logo chữ ‘V’ ở chính giữa. Phần đuôi xe gây ấn tượng nhờ sự phối hợp mới mẻ, hài hòa giữa cụm đèn hậu, kính hậu & logo chữ ‘V’. Vòm mái mang phong cách Coupe năng động.

Pininfarina là studio thiết kế có trụ sở tại Cambiano, Italia; được thành lập từ năm 1930 bởi nhà thiết kế Battista Pininfarina. Pininfarina nổi tiếng là studio thiết kế ra phần lớn các mẫu xe Ferrari; nổi bật trong số đó là Ferrari Dino, Ferrari Daytona, Ferrari F40, Ferrari Enzo, Ferrari Testarossa, Ferrari 458 Italia, Ferrari FF, Ferrari F12 Berlinetta. Pininfarina cũng là cha đẻ của Maserati Quattroporte, Maserati GranTurismo, BMW Gran Lusso Coupe.

5 mẫu xe của nhà thiết kế Torino Design

TRN EV 01: Thiết kế mạnh mẽ, sắc sảo với các chi tiết lấy cảm hứng chủ đạo từ hình chữ ‘V’.

TRN EV 03: Mẫu thiết kế trẻ trung, hài hòa và năng động. Các bề mặt tối giản, tinh tế, uyển chuyển với cảm hứng từ nghệ thuật đương đại kết hợp cùng thiết kế độc đáo ở cụm đèn trước, cản trước, cản sau và bên dưới sườn xe.

TRN EV 03A: Mẫu thiết kế trẻ trung, hài hòa và năng động. Các bề mặt tối giản, tinh tế, uyển chuyển với cảm hứng từ nghệ thuật đương đại kết hợp cùng thiết kế độc đáo ở cụm đèn trước, cản trước, cản sau và bên dưới sườn xe.

TRN EV 03B: Mẫu thiết kế trẻ trung, hài hòa và năng động. Các bề mặt tối giản, tinh tế, uyển chuyển với cảm hứng từ nghệ thuật đương đại kết hợp cùng thiết kế độc đáo ở cụm đèn trước, cản trước, cản sau và bên dưới sườn xe.

TRN EV 04: Mẫu thiết kế hatchback lai crossover trẻ trung, hiện đại & khỏe khoắn. Cụm đèn trước và cụm đèn hậu tạo dáng từ chữ ‘V’ cách điệu đầy sáng tạo và ấn tượng. Các bề mặt trơn tru, gọn gàng, tinh tế. Các cửa sổ kết nối liền mạch, liên tục giúp nhấn mạnh vào chiều dài xe.

Torino Design là studio tới từ Turin, Italia; được thành lập vào năm 2006 bởi nhà thiết kế Roberto Piatti. Torino Design đã hợp tác với nhiều hãng xe lớn như BMW, Ferrari, McLaren, Piaggio.