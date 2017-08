Clip: Cận cảnh lát vỉa hè bằng đá tự nhiên bền tới 70 năm thay cho gạch ở Hà Nội

Thời gian gần đây, tuyến đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội đang được cải tạo. Đáng quan tâm là vật liệu đều là đá tự nhiên thay vì gạch như trước đây.

Ngày 29/8, có mặt tại tuyến đường Nguyễn Trãi, theo ghi nhận của chúng tôi, dọc hai bên vỉa hè rất nhiều chồng đá được xếp ngay ngắn. Hàng chục công nhân đang dọn dẹp để chuẩn bị lát đá, thay "áo mới" cho vỉa hè.

Việc lát vỉa hè bằng đá tự nhiên được thực hiện theo chủ trương của thành phố quy định các tuyến đường mới, dự án cải tạo phải lát bằng đá tự nhiên có độ bền kết cấu 50-70 năm.

Trước đây, các mặt đường đa phần được lát bằng gạch có tuổi đời chỉ vài năm sẽ bắt đầu hỏng thì nay sẽ được thay thế bằng đá tự nhiên.

Ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, hiện nay phần lớn vỉa hè tại các tuyến phố của Hà Nội đều lát bằng gạch. Độ bền của gạch chỉ được vài năm là phải thay dẫn đến tình trạng đào lên, lấp xuống gây tốn kém và không đảm bảo mỹ quan.

Việc thi công liên tục gây bức xúc cho người dân, đồng thời cản trở, gây ùn tắc giao thông. Do đó, thành phố có chủ trương tại 12 quận nội thành tới đây sẽ đồng nhất sử dụng vật liệu lát vỉa hè, bó vỉa là vật liệu tự nhiên.

Công nhân miệt mài mang đá đến các khu vực để tiến hành lát mới. Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2020, sẽ có hơn 900 tuyến phố của 12 quận trên địa bàn thành phố được lát đá tự nhiên.

Về nguồn kinh phí đầu tư, theo Sở Xây dựng, một số dự án hạ tầng kỹ thuật mới tại các quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Thanh Xuân, Hà Đông đã lát vỉa hè bằng đá tự nhiên với chi phí khoảng 500.000 đồng/m2. Số tiền này đắt hơn nhiều so với lát bằng gạch. Tuy nhiên, do tuổi thọ của đá tự nhiên cao hơn gấp nhiều lần gạch, không phải thi công đào bới nhiều nên so về kinh tế sẽ hiệu quả hơn.

Dọc đường Nguyễn Trãi, nhiều khu vực chia thành các đội nhỏ, mỗi đội khoảng 10 người đang tiến hành thi công.

Đá được cắt bằng phẳng đều nhau và việc lát đẹp cũng là yếu tố thẩm mỹ quan trọng.

Trong ảnh, ông Phạm Đức Ái (59 tuổi, quê Sóc Sơn) cho biết, đá tự nhiên rất chắc chắn, độ thẩm mỹ cao. "Lát bằng đá tốn công hơn lát gạch bởi đá nặng hơn. Nhưng phải thừa nhận, lát đá đẹp và mỹ quan hơn nhiều. Càng nhiều thì viên đá màu càng đẹp", ông Ái nói.

Công nhân dùng đầu búa gõ nhẹ để viên đá kết dính chặt với xi vữa. Theo nam công nhân này cho biết, sức chịu tải của đá cao hơn gạch, đảm bảo độ bền hơn so với gạch trước đây. Màu đá trắng cũng tạo sự đồng nhất cho các tuyến phố trở nên sạch đẹp, văn minh hơn

Sau Nguyễn Trãi, các phố lân cận như Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân... cũng sẽ được lát vỉa hè bằng đá tự nhiên.

Công nhân đang lắp ghép từng phiến đá đoạn gần nhà máy thuốc lá Thăng Long.

Nhiều viên đá tạo thành gợn tránh trơn trượt cho người đi bộ.

Trên nhiều tuyến phố tuy còn ngổn ngang vì đang trong quá trình thi công nhưng đa số người dân Thủ đô tỏ ra khá hài lòng với việc lát đá tự nhiên.

Khu vực trước cổng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn hằng ngày có nhiều sinh viên đi bộ qua, khi được thay đá mới các bạn tỏ ra khá hài lòng.

Không chỉ đường Nguyễn Trãi, các khu ngõ như Hạ Đình, công nhân cũng đang thực hiện lát đá và sửa sang lại vỉa hè.

Cùng với việc lát đá, vỉa hè cũng được thiết kế các vị trí hạ hè dành cho người khuyết tật, các vị trí ra vào cơ quan, các ngõ nhỏ lên xuống; trên vỉa hè trồng cây xanh bóng mát theo đúng chủng loại cây xanh đô thị như Lát Hoa, Giáng Hương, Bằng Lăng.