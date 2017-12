Cận cảnh lễ ra mắt ấn tượng của dự án nghỉ dưỡng - giải trí The Arena

Sự kiện ra mắt The Arena diễn ra cuối tuần trước thu hút hàng nghìn khách hàng tham dự. Đây là sự kiện đánh dấu bước khởi đầu của The Arena trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng.

Với quy mô lên đến hơn 29ha, sở hữu đến 500m bờ biển Bãi Dài thơ mộng, The Arena Cam Ranh mang đến một làn gió mới nhờ tích hợp đầy đủ các chức năng nghỉ dưỡng, giải trí, thương mại.

Các khách hàng bày tỏ sự ấn tượng đối với quy mô cũng như tính độc đáo của sự kiện ra mắt.

Đại diện chủ đầu tư giới thiệu về ý tưởng triển khai cũng như thiết kế độc đáo của The Arena.

Dự án có 4 tòa condotel được tạo hình kiến trúc “tổ chim yến” - bản sắc đặc trưng của Khánh Hòa - đảm bảo 4.500 phòng condotel đều hướng biển, trong đó có hơn 90% căn hộ view biển.

Khách hàng cũng chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận giữa chủ đầu tư với các đối tác chiến lược trong thực hiện dự án như Dudoff, Toshibar, Misubishi, Phillips…

Dưới bàn tay đạo diễn của nghệ sỹ Quốc Trung, sự tham gia của nghệ sỹ Xuân Bắc, ca sỹ Uyên Linh cùng vũ đoàn, không gian của lễ giới thiệu dự án đã tái hiện toàn bộ những nét độc đáo của không gian nghỉ dưỡng tại The Arena khi dự án đi vào vận hành.

Sự kiện sống động đã tạo nên một không gian bùng nổ, ấn tượng và giàu tính gợi mở như chính hình ảnh của The Arena khi dự án đi vào vận hành.

Sự kiện giúp khách hàng cảm nhận được phần nào về những trải nghiệm tiện ích và không gian nghỉ dưỡng ở The Arena trong tương lai.

Tối cùng ngày, đêm nhạc EDM với tên gọi The Arena First Christmas cũng được tổ chức – đánh dấu sự xuất hiện của chương trình giải trí gắn với tên tuổi The Arena đã thu hút hàng ngàn khách hàng Hà Nội tham dự.

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Trần Thái Cam Ranh (thuộc sở hữu của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang) - Địa chỉ: 12B, Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa

The Arena dự kiến dự án được bàn giao vào tháng 12/2019.

Hotline 1800 54 54 77

Website www.thearena.vn.