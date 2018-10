Cận cảnh ngôi nhà cấp bốn mộc mạc, giản dị của cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

Ông Nguyễn Duy Yên, cháu gọi cố Tổng Bí thư Đỗ Mười bằng bác ruột, hiện đang trông nom cho biết, ngôi nhà số 25 nằm ở thôn Đông Phù (xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội) chính là nơi cụ Mười đã sinh ra và lớn lên.

Theo ông Yên, ngôi nhà trước đây được làm bằng vách đất, lợp lá gồi nhưng sau này, do mưa bão làm hư hỏng nặng nên cách đây 20 năm gia đình đã xây dựng lại bằng gạch non, ngói to với 3 gian, 2 chái.

Ông Yên kể lại, sau nhiều năm ngôi nhà đã xuống cấp, tường bục, ngói hỏng nhưng mỗi khi xin ý kiến phá dỡ xây dựng lại cụ Đỗ Mười đều không đồng ý nên gia đình đã sửa lại bằng cách lợp thêm tấm lợp xi-măng ở trên để đảm bảo.

Phần tường cũng được ốp tấm nhựa bên ngoài để tránh bong, tróc.

Bàn thờ gia tiên đơn giản được đặt chính giữa ngôi nhà. Hai câu đối này, theo ông Yên, do GS Vũ Khiêu viết tặng.

Ông Yên cho hay, khi còn khỏe, mỗi năm cố Tổng Bí thư Đỗ Mười vẫn hay về quê thăm bà con và thắp hương cho ông bà, tổ tiên. Lần cuối ông về nhà là vào dịp Tết cách đây 3 năm. (Ảnh: cố Tổng Bí thư thắp hương lên bàn thờ gia tiên trong một dịp Tết).

Bức tượng cố Tổng Bí thư Đỗ Mười và một số hình ảnh của ông được đặt, treo trang trọng trong nhà.

Một số bức ảnh của cố Tổng Bí thư Đỗ Mười và gia đình.

Cố Tổng Bí thư Đỗ Mười và gia đình ông Yên.

Ông Yên (ngồi bên phải) đang chia sẻ về những kỷ niệm về người bác đáng kính.