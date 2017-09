Cận cảnh ngôi trường mầm non đẹp nhất thế giới tại Đồng Nai

Trong top 12 công trình trường mầm non đẹp nhất thế giới do tờ Business Insider thực hiện, ngoài ngôi trường ở độc đáo của Việt Nam còn có Trường mần non rực rỡ sắc màu mang tên École Maternelle Pajol của Pháp, Trường mầm non Shining Stars ở thủ đô Jakarta (Indonesia), Trường mầm non Fuji ở Tachikawa của Nhật Bản.

Ngoài ra, còn có Trường mầm non được thiết kế vô cùng đặc biệt từ các container kiên cố mang tên OA Kindergarten ở thành phố Saitama (Nhật Bản), Trường mầm non Loop Kindergarten ở Thiên Tân (Trung Quốc), Trường mầm non mang hình dánh một con mèo vô cùng dễ thương Wolfartsweier ở Karlsruhe (Đức).....

Cùng ngắm thiết kế tuyệt đẹp của Trường mần non Đồng Nai - niềm tự hào của Người Việt.

Ngôi trường đặc biệt này nằm cạnh một nhà máy sản xuất giày ở Đồng Nai với mục đích ban đầu là nơi trông giữ khoảng 500 trẻ em cho các công nhân ở đây.

Thiết kế độc đáo của công trình kiến trúc này nằm ở phần mái vòm được che phủ bằng lớp cỏ xanh mướt, tạo nên sự kết nối tuyệt vời giữa trẻ nhỏ với thiên nhiên.

Mái vòm của nhà trẻ được giảm dần độ cao cho tới khi chạm tới mặt đất. Tất cả các phòng học và phòng chức năng đều nằm ở dưới.

Công trình này do nhóm kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa, Takashi Niwa, Masaaki Iwamoto và các kiến trúc sư Trần Thị Hằng, Kuniko Onishi thiết kế.

Ngôi trường có tổng diện tích sàn là 3.800m3 trên diện tích khu đất là 10.650m2, diện tích xây dựng 3.430 m2, diện tích mái 3.840 m2.

Không chỉ là nơi vui chơi và học tập cho trẻ em, thiết kế của vườn trẻ này còn giúp tiết kiệm năng lượng khi các căn phòng ở đây đều được thiết kế thoáng mát, tận dụng gió trời và cây xanh để không phải sử dụng điều hòa.

Các thiết bị như pin năng lượng mặt trời, máy lọc nước, cửa thông gió... được tận dụng để mang lại tính bền vững cao nhất cho công trình.

Ngôi trường dành cho các con em của những công nhân với thu nhập trung bình và thấp, nhà trẻ cũng được xây dựng với mức chi phí nhỏ hơn thông thường với các vật liệu đơn giản và phương pháp xây dựng không sử dụng nhiều kỹ thuật phức tạp.

Phòng học của các trẻ em nơi đây được thiết kế rộng rãi, có nhiều cửa sổ, đồ đạc, bàn ghế cũng được lựa chọn là màu xanh mát mắt.

Không gian ngoài trời là sân chơi rộng thoáng, an toàn cho trẻ.

Các em sẽ được tha hồ khám phá, vui đùa trong không gian xanh tuyệt đẹp này.

Tất cả các lớp học được bố trí dọc theo mái nhà hình xuyến, hàng cây xanh tỏa bóng mát thành nơi các em nhỏ vui chơi và nô đùa.

Trên mái được bảo vệ bằng một hàng rào an toàn và chắc chắn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các em nhỏ khi vui chơi.

Điều đặc biệt và ấn tượng nhất nơi đây là tại khu vực trồng rau trên mái nhà.

Các thầy cô có thể trồng các loại cây xanh, rau sạch cho bữa ăn của trẻ. Các bé cũng sẽ được hướng dẫn để tham gia vào việc trồng rau sạch.

Một không gian tuyệt vời cho trẻ khám phá và tìm hiểu về các loài cây.