Cận cảnh những dự án đang làm thay đổi hoàn toàn diện mạo khu Đông Sài Gòn

Theo quan sát, bằng cách làm xây nhà xong mới bán, gần 1.200 căn hộ tại hai dự án Him Lam Phú Đông (trên đại lộ Phạm Văn Đồng) và Him Lam Phú An (Q.9) đã có mức giao dịch khá cao sau 3 đợt mở bán. 3 Block A,C,D được bán hết và hiện tại dự án chỉ còn lại 308 căn Block B.