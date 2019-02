Cận cảnh 'Quái thú' của Tổng thống Trump đổ xăng ở Hà Nội

Video: 'Quái thú' của Tổng thống Trump chạy băng băng trên phố Hà Nội

'Quái thú' The Beast của Tổng thống Trump cùng đoàn xe phục vụ dừng lại đổ xăng tại một cây xăng trên góc đường Hoàng Minh Giám - Lê Văn Lương.

Mẫu xe hộ tống Cadillac The Beast 2.0 của Tổng thống Mỹ Donald Trump mang thiết kế hoàn toàn mới và trang bị an toàn hơn chiếc The Beast One.

Chiếc Limousine Cadillac The Beast 2.0 được hoàn thành từ tháng 9/2017 và bắt đầu quá trình thử nghiệm an toàn kéo dài 1 năm.

Xe được xây dựng trên nền tảng của mẫu Cadillac CT6 và Escalade.

Thông số kỹ thuật của The Beast 2.0 được bảo mật rất kỹ vì lý do an ninh. The Beast 2.0 được sử dụng loại lốp mới thường dùng cho xe tải vừa và nặng gia cố thêm các bố thép để giúp xe tiếp tục di chuyển ngay cả khi lốp bị bắn thủng.

Quái thú mới được áp dụng những công nghệ hiện đại nhất hiện nay tạo nên một “pháo đài bất khả xâm phạm”. Tổng thống và các thành viên trong xe vẫn được đảm bảo an toàn ngay cả khi xe bị cháy.

Cụm đèn pha dạng LED mang dáng dấp đặc trưng của Cadillac và giống với mẫu Escalade 2019.