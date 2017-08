Tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên nhìn từ trên cao

Ban quản lý Dự án Đường sắt đô thị TP.HCM cho biết thêm toàn bộ công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào thử nghiệm năm 2019, vận hành chính thức vào năm 2020. Tuy nhiên, theo dự định của ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, trong trường hợp đoạn đường trên cao hoàn thành sớm thì có thể đưa vào sử dụng trước vào năm 2018, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch.

Theo UBND TP HCM, bằng mọi cách phải đảm bảo đúng tiến độ của tuyến metro số 1. UBND thành phố đã yêu cầu Sở Tài chính có văn bản báo cáo các Bộ, ngành theo tinh thần kết luận của Thủ tướng trong cuộc họp cuối tháng 6. Trước mắt, TP.HCM sẽ giải quyết tạm ứng 500 tỷ đồng cho Ban quản lý đường sắt đô thị thanh toán cho nhà thầu để mọi việc thi công không bị ảnh hưởng, gây tác động lớn đến tâm lý mọi người.

Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM thông tin thêm, năm nay dự án tuyến metro số 1 cần hơn 5.400 tỷ đồng trong khi vốn Trung ương bố trí về chỉ 2.100 tỷ. Số tiền này theo tính toán chỉ đủ trả nợ nhà thầu và tiền tạm ứng của thành phố (trước đó TP.HCM ứng khoảng 900 tỷ đồng để chủ đầu tư trả tiền nhà thầu thanh toán cho công nhân).

Qua quan sát, toàn tuyến metro càng đẩy nhanh tiến độ thi công thì xuyên suốt Xa lộ Hà Nội từ nhà ga số 1 kéo dài đến cầu Sài Gòn đang là cuộc cạnh tranh của hàng loạt dự án bất động sản từ cao cấp đến bình dân. Một chuyên gia bất động sản từng khẳng định, chính các tuyến metro hình thành trong tương lai tại TP.HCM sẽ quyết định ai là kẻ thắng, ai là kẻ thua và cũng chính các tuyến metro này phân chia lại khu vực của các chủ đầu tư.

Công viên bên cạnh nhà ga Tân Cảng

Đoạn tuyến metro băng ngang đường Nguyễn Hữu Cảnh (điểm giao giữa quận 1 và Bình Thạnh)

Đoạn metro bắt đầu "chui" xuống nhà ga ngầm Ba Son

Công trường thi công dự án Vinhomes Golden River ngay bên cạnh nhà ga ngầm giáp sông Sài Gòn

Thực tế, hiện tại dọc tuyến metro số 1 đang mọc lên rất nhiều dự án bất động sản của các nhà đầu tư tên tuổi. Đáng chú ý, nhiều nhà đầu tư lớn nhỏ đều "tranh" nhau những khu đất đắc địa nằm cách các nhà ga thuộc dự án này trong bán kính từ 1-3km nhằm giành lợi thế cạnh tranh. Điển hình như tại nhà ga trung tâm quận 2, hiện có hơn 20 dự án chung cư cao cấp như Masteri Thảo Điền, Vinhomes Central Park, Gayway Thao Điền, Thảo Điền Pearl, The Ascent, Him Lam Phú An... bao quanh.