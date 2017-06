Cận cảnh vị trí sẽ xây dựng tổ hợp 4 tòa nhà phục vụ lễ hội pháo hoa quốc tế tại Đà Nẵng

Theo đó, tại khu vực này sẽ có 4 cao ốc căn hộ khách sạn (condotel) và thương mại dịch vụ với cao ốc thấp nhất 42 tầng và cao nhất 53 tầng.

Về ranh giới dự án, Khu tổ hợp công trình phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng phía bắc giáp đường Mỹ An 6 và Mỹ An 8, phía nam giáp đường Phan Hành Sơn và Mỹ An 8, phía tây giáp đường Chương Dương, phía đông giáp đường An Dương Vương và đường Hoài Thanh.

Phối cảnh tổ hợp cao cấp sẽ xuất hiện từ năm 2018

Công trình sẽ được quy hoạch tại ô đất E1 và F1, diện tích 8.223m2 với quy mô condotel và khu thương mại 51 tầng, bao gồm khối đế 6 tầng, khối tháp 45 tầng, 2 tầng hầm.

Lô A2, khu đất G5, diện tích 6.893m2, quy hoạch condotel và thương mại dịch vụ 44 tầng, bao gồm khối đế 6 tầng, khối tháp 38 tầng và 2 tầng hầm.

Khu A3, lô đất G1, G2, diện tích 21.988m2, hủy bỏ đoạn đường Phan Hành Sơn tuyến cuối để kết nối khu đất G1 và G2 thành một lô đất lớn xây dựng căn hộ, condotel và thương mại dịch vụ 47 tầng. Trong đó, khối đế 5 tầng, khối tháp 42 tầng, 2 tầng hầm và khán đài nhìn ra sông Hàn với quy mô 20.000 chỗ ngồi.

Khu A4, khu lô đất G6, diện tích 10.317m2, quy hoạch condotel và thương mại dịch vụ 42 tầng. Trong đó, khối đế 6 tầng, khối tháp 6 tầng và 2 tầng hầm.

Khu đất Trùng Phương, diện tích 21.359m2, quy hoạch đất ở liền kề thương mại dịch vụ 101 lô và khu đất trường mẫu giáo, diện tích 3,375m2, với 2 trục đường B=3,0m+5,5m+3,0m theo hướng nối dài các trục đường Mỹ An 9 và Mỹ An 7.

Đường An Dương Vương, đường Chương Dương, đường Mỹ An 9 và 10 sẽ được điều chỉnh mặt cắt đường rộng hơn hiện tại. Riêng đường Chương Dương sẽ điều chỉnh lòng đường từ 15m lên 21m về phía bờ sông, xây dựng sàn nổi về phía bờ sông tạo không gian linh hoạt công cộng kết hợp với bố trí khan đài tạm phục vụ lễ hội pháo hoa. Xây dựng sàn kết nối từ khu vực khán đài vượt qua đường Chương Dương, kéo dài qua vỉa hè về phía Tây và mở rộng về phía bờ sông để làm khu vực quảng trường, sân khấu.

Khu đất nằm dọc bờ sông Hàn, nhìn đối diện về công viên châu Á do tập đoàn Sungroup đầu tư.

Tổ hợp này sẽ được xây dựng tại khu đất nằm ở giao lộ 2 mặt tiền đường lớn của trung tâm thành phố Đà Nẵng.

Siêu tổ hợp gồm sân khấu biểu diễn và khán đài 20.000 chỗ ngồi; và 04 cao ốc căn hộ, khách sạn và TTTM theo thứ tự có 42 tầng, 44 tầng, 47 tầng và 51 tầng.

Bên trong khu đất đang được nhiều người dân tận dụng trồng rau và làm bãi giữ xe.

Tại vị trí mới không có nhiều cao ốc phía sau nên pháo hoa sẽ được phép bắn cao hơn, diện tích nổ rộng hơn. Khu cao ốc này sau khi hoàn thành cũng sẽ trở thành điểm nhấn cho Đà Nẵng vì thiết kế làm người ta liên tưởng tới Marina Bay Sands (Singapore).

Trần Đình

Theo Trí thức trẻ