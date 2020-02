Cần giảm giá xăng, điện để hỗ trợ doanh nghiệp trong dịch Covid-19

Đại dịch Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả các ngành nghề kinh doanh ở Việt Nam, trong đó thiệt hại nặng nề và trực tiếp nhất là nông sản, hàng không và du lịch. Nguyên nhân chính là ba lĩnh vực này có sự gắn bó mật thiết, thậm chí là phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc.

Ở khía cạnh vĩ mô, dịch bệnh tác động tới cả 3 khu vực thu ngân sách, gồm thu nội địa, xuất nhập khẩu và thu từ dầu thô. Điều này khiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự đoán thu ngân sách giảm khoảng 18.100 tỷ đồng nếu dịch bệnh được khống chế trong quý I, và hụt thu tới 42.300 tỷ đồng nếu Covid-19 kéo dài hết quý II.

Cụ thể, thu nội địa bị ảnh hưởng do nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ... chịu tác động trực tiếp và rất ít ngành duy trì hoạt động bình thường. Khoản thu từ hoạt động xuất nhập khẩu cũng có thể giảm 15-20% so với dự toán của Quốc hội. Trong khi đó, thu từ dầu thô chắc chắn cũng thấp hơn nhiều so với dự toán. Hiện giá dầu thế giới trồi sụt và dao động 50-52 USD một thùng do nhu cầu tiêu thụ của Trung Quốc giảm và triển vọng kinh tế toàn cầu không như dự kiến.

Chưa kể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, ngân sách sẽ phải dành một khoản lớn để chi cho các hoạt động y tế, vệ sinh môi trường và các hoạt động hỗ trợ kiểm soát dịch.