Căn hộ 3 phòng ngủ chỉ thanh toán 900 triệu đồng cho đến khi nhận nhà tại Mỹ Đình

The Emerald - cơ hội sở hữu nhà sang trong tầm tay

Thị trường nhà ở tại Hà Nội vẫn luôn sôi động với lượng cầu cao, tuy nhiên để sở hữu căn hộ chất lượng tại các khu vực có hạ tầng xã hội phát triển, đồng bộ,... là điều không dễ dàng. Bởi giá cả các căn hộ ở những khu vực này thường cao, đòi hỏi mức tích luỹ lớn.

Tháng 6/2017, Vimefulland cho ra mắt dự án The Emerald với đa dạng diện tích, từ 82 - 149m2, có từ 2 - 4 phòng ngủ, đáp ứng nhu cầu cho những gia đình trẻ và gia đình nhiều thế hệ.

Điều đáng nói ở đây là dù sở hữu vị trí đắc địa ngay cạnh The Manor - nơi khu vực phát triển sôi động bậc nhất phía Tây Hà Nội nhưng The Emerald được chào bán với mức giá hợp lý, chỉ từ 2,3 tỷ đồng/ căn. Tuy nhiên, lý do khiến The Emerald ngày càng thu hút nhiều khách hàng là bởi con số 900 triệu đồng.

Theo Đơn vị phân phối, chỉ cần thanh toán 900 triệu đồng, khách hàng đã có thể sở hữu căn hộ 3 phòng ngủ mà không phải đóng thêm khoản chi phí nào cho đến khi nhận nhà. Trong khoảng thời gian này, khách hàng hoàn toàn yên tâm về tiến độ và chất lượng xây dựng vì chủ đầu tư cam kết bàn giao đúng tiến độ, đồng thời dự án cũng được ngân hàng bảo lãnh.

Chiêm ngưỡng căn hộ sức khỏe The Emerald

Là dự án tiên phong trong việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào chăm sóc sức khoẻ cho cư dân, The Emerald được kỳ vọng sẽ là nơi an cư lý tưởng và là niềm tự hào của mỗi cư dân.

Căn hộ sức khỏe The Emerald đều chú trọng phát triển không gian xanh.

Để tất cả khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm, cảm nhận về căn hộ sức khoẻ và phong cách sống chất tại The Emerald bắt đầu từ ngày 10/09 tới đây. Vimefulland sẽ khai trương các căn hộ mẫu dự án The Emerald được bố trí tại tầng 10 của toà nhà Sông Đà (Sudico), Mỹ Đình, Hà Nội.

Tất cả căn hộ mẫu sẽ được bài trí theo phong cách tân cổ điển với nội thất sang trọng, tiện nghi và hiện đại. Khách hàng có thể "mục sở thị" những điểm ưu việt khác biệt trong các thiết kế và nội thất của The Emerald do thương hiệu NKB Archi Pháp trực tiếp thiết kế như: Cửa kính 2 lớp cách âm, cách nhiệt; sàn gỗ 3 lớp lót nhập khẩu chống bong tróc, phồng rộp; thiết bị vệ sinh hoàn thiện cao cấp đẹp mắt, hệ thống chuông điện tử hiển thị hình ảnh an toàn, hiện đại; thiết kế căn hộ đỉnh cao lần đầu xuất hiện, lấy sáng và không khí tối đa từ bên ngoài. Bố trí các phòng chức năng tinh tế, đảm bảo trọn vẹn công năng sử dụng của mỗi phòng.

Nhân dịp khai trương căn hộ mẫu, quý khách hàng đăng ký mua thành công sẽ được tặng ngay 01 bộ Smart home trị giá 38 triệu đồng và cơ hội nhận ngay 10 bộ nội thất sofa nhập khẩu từ Nhật Bản trị giá 22 triệu đồng. Đặc biệt Khách hàng còn được tham gia chương trình bốc thăm may xe Mecerdes C200 trị giá 1,4 tỷ cùng nhiều phần quà giá trị khác.