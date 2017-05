Căn hộ cao cấp chật vật tìm cách thoát hàng

Trước nguy cơ bội thực dòng sản phẩm cao cấp, nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành bất động sản bắt đầu chuyển hướng đẩy mạnh phát triển dòng sản phẩm nhà ở giá trung bình.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng trong tháng 4-2017, giá cả vẫn tiếp tục ổn định, riêng một số dự án đang chuẩn bị hoàn thành, những dự án có tiến độ nhanh, vị trí đẹp, hạ tầng tốt có giá chào bán tăng nhẹ. Tại TP.HCM giá nhà ở cũng khá ổn định, một số dự án cao cấp có hiện tượng giảm nhẹ do chủ đầu tư muốn đẩy nhanh tiến độ bán hàng.

Tồn kho bất động sản tiếp tục giảm, nhưng tốc độ giảm đã chậm lại, tồn kho chủ yếu là đất nền tại các dự án xa trung tâm chưa có hạ tầng đầy đủ. Tính đến 20-4-2017, tổng giá trị tồn kho bất động sản còn khoảng 28.369 tỉ đồng, giảm so với tháng 12-2016 là 2.654 tỉ đồng (giảm 8,55%), giảm so với thời điểm 20-3-2017 là 624 tỉ đồng).

Đánh giá từ các chuyên gia bất động sản cho thấy, xu hướng phát triển thị trường bất động sản năm 2017 sẽ tập trung vào các giao dịch gồm những sản phẩm thuộc phân khúc nhà ở có giá bán từ 1 - 1,5 tỉ đồng. Trước nguy cơ bội thực dòng sản phẩm cao cấp, nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành bất động sản bắt đầu chuyển hướng đẩy mạnh phát triển dòng sản phẩm nhà ở giá trung bình. Tuy nhiên, nếu so với nhu cầu mua hiện tại thì nguồn cung sản phẩm này vẫn khá hạn chế…

Nhiều căn hộ cao cấp có vị trí đẹp, view thoáng, nội thất đầy đủ song vẫn kén khách thuê hoặc khó "thoát" hàng

Trong khi nguồn cung của phân khúc căn hộ bình dân đang thiếu hàng thì những nhà đầu tư phân khúc căn hộ cao cấp lại đang chật vật tìm cách thoát hàng.

Chị Hạnh, chủ căn hộ thuộc dự án Vinhomes Times City - Park Hill, với lý do gia đình chuyển nơi sinh sống nên cần bán gấp căn hộ 79m2 - thuộc Times City Park Hill. Căn hộ cực đẹp, nhận nội thất chủ đầu tư, ban công hướng đông- nam, view đẹp thoáng,...

Mặc dù căn hộ có nhiều ưu điểm như thế, song chị Hạnh vẫn chấp nhận cắt lỗ 250 triệu đồng thời bao toàn bộ phí sang tên chuyển nhượng. "Khách thiện chí thì gia đình tôi vẫn thương lượng về giá (gốc mua là 3,25 tỉ)", chị Hạnh nói.

Không chỉ rõ số tiền cắt lỗ là bao nhiêu nhưng dân môi giới tại dự án The Vista, An Phú, Quận 2 khẳng định "cần bán tháo nhiều căn The Vista" với đẩy đủ diện tích 2-3-4 phòng ngủ, view hồ bơi, view sông có giá từ 3,45 tỉ - 6,6 tỉ.

Một dự án cao cấp khác là Rivera Park tại quận 10 đang được chào bán với giá giảm từ 5-7% so với cùng thời điểm 2016. Cụ thể, một căn hộ 74m2 tại đây thời điểm 2016 có giá từ 3,1 tỉ/căn nay có nhà đầu tư rao bán cắt lỗ khoảng 2,9 tỉ.

Khảo sát trên thị trường bất động sản, nhiều dự án chung cư cao cấp cũng đang có tình trạng tương tự. Càng tới thời điểm giao nhà, các chủ đầu tư cũng càng mạnh tay hơn trong các chính sách bán hàng nhưng khuyến mãi rầm rộ, cho vay không lãi suất hay nhận nhà ngay trả chậm trong 3 năm tiếp theo....

Theo anh Nguyễn Thế Tùng, dân môi giới bất động sản cho biết: "Thực tế là đã có một số dự án có vị trí đặc biệt ưu thế, nhưng khi bàn giao căn hộ thì chất lượng nội thất không đúng như quảng cáo lúc ban đầu. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của chủ đầu tư mà còn khiến người mua hàng, nhà đầu tư thứ cấp lao đao vì khó thoát hàng, hay giá cho thuê cũng không được như kỳ vọng".

Theo Thùy Linh

Pháp luật TPHCM