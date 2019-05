Căn hộ cho chuyên gia ngoại thuê: Phân khúc tỷ "đô" tiềm năng tại Bắc Ninh

Đội ngũ kỹ sư, chuyên gia và công nhân tại các KCN Bắc Ninh cần chỗ ở ổn định

Trong những năm gần đây, các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài. Lũy kế đến hết năm 2018, tỉnh Bắc Ninh đã thu hút khoảng 1.300 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đạt 17,2 tỷ USD đến từ 34 quốc gia và vùng lãnh thổ, đầu tư vào 14 ngành, lĩnh vực, đứng thứ 6 cả nước về quy mô vốn đầu tư. Riêng năm 2018, Bắc Ninh thu hút được 175 dự án, tổng vốn đầu tư là 1,1 tỷ USD.

Đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh có 16 khu công nghiệp, trong đó có 10 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động. Là địa phương có nhiều khu công nghiệp tập trung, những năm qua tỉnh Bắc Ninh đã thu hút số lượng lao động rất lớn đến sinh sống và làm việc.

Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện Bắc Ninh đang có gần 50.000 chuyên gia, kỹ sư nước ngoài, hơn 1.000.000 công nhân kỹ thuật cao, chuyên gia, kỹ sư trong nước. Cùng với sự gia tăng của nguồn vốn FDI, gia tăng sự lấp đầy hoạt động của các khu công nghiệp, lượng lao động này cũng ngày càng lớn (dự kiến tăng 20-25% mỗi năm). 80% trong số đó có nhu cầu thuê nhà tại trung tâm thành phố Bắc Ninh.

Mặc dù Bắc Ninh đã rất nỗ lực trong việc xây dựng và hoàn thiện nhà ở cho các chuyên gia nước ngoài và công nhân, nhưng với tốc độ tăng trưởng công nghiệp nhanh, số nhân công lao động không ngừng gia tăng nên chưa thể đáp ứng đủ chỗ ở ổn định cho số lượng này.

Tham vọng của các chuyên gia bất động sản

Tiềm năng và nhu cầu nhà ở của thị trường Bắc Ninh rất lớn với dự báo lên quy mô tỷ "đô", nên gần đây hàng loạt các ông chủ địa ốc đã đổ hàng nghìn tỷ vào phát triển dòng sản phẩm đầy tiềm năng này.

Trong số các dự án đang được đầu tư phát triển tại Bắc Ninh, Him Lam Green Park là một trong những dự án đang tạo được sức hút tại thị trường BĐS này khi nhanh chóng được khách mua săn đón ngay từ những ngày đầu mới ra mắt trong năm 2019. Him Lam Green Park gây được sức hút chính là bởi đây là dự án tiên phong cho phân khúc nhà ở cho chuyên gia nước ngoài với những tiêu chuẩn vàng về "Vị trí thuận tiện - Không gian chuẩn xanh –Tiện ích cao cấp".

Him Lam Green Park là một trong những dự án đang rất tiềm năng tại thị trường Bắc Ninh.

Cụ thể, Him Lam Green Park được xây dựng trên quy mô 26,8ha đất tại phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, nằm trên trục hành lang cao tốc Lào Cai - Hà Nội - Hạ Long và trục phát triển Hà Nội, từ dự án dễ dàng di chuyển tới các tỉnh lân cận. Đây được đánh giá là vị trí hấp dẫn, hứa hẹn đem lại giá trị gia tăng bất động sản trong thời gian không xa.

Đặc biệt, Him Lam Green Park cũng là dự án tiên phong mang chuẩn mực sống mới đến Bắc Ninh với hệ sinh thái các dịch vụ tiện ích đồng bộ "All in one - tất cả trong một" phù hợp với nhu cầu sống của người nước ngoài như khu trung tâm thương mại, hệ thống trường liên cấp từ mẫu giáo đến trung học cơ sở, thư viện, sân chơi trẻ em, cơ sở chăm sóc y tế rộng tới 0,8 ha, chuỗi hệ thống 40 tiện ích khép kín, đa dạng... Trong đó sân tập golf, bể bơi bốn mùa, sân bóng đá, khu công viên chủ đề, sân khấu ngoài trời … là điểm nhấn cho toàn bộ dự án.

Yếu tố xanh luôn được chú trọng tại khu đô thị Him Lam Green Park.

Đại diện Him Lam cho biết khi phát triển dự án, doanh nghiệp đặt mục tiêu kiến tạo chuẩn mực sống hiện đại và văn minh cho cư dân, đặc biệt là những chuyên gia đến từ nước ngoài. Điều này thể hiện qua 5 yếu tố cốt lõi của khu đô thị gồm: Cộng đồng, Đô thị xanh, Giáo dục - Y tế, Quốc tế, Hiện đại.

Với hàng loạt ưu thế từ vị trí, tiện ích, thiết kế đến giá bán cùng chính sách bán hàng linh hoạt, Him Lam Green Park được đánh giá là một trong những sản phẩm sáng giá nhất trên thị trường bất động sản vùng ven Hà Nội. Dự án đáp ứng nhu cầu nhà ở chất lượng cao cho các chuyên gia nước ngoài sống và làm việc tại xứ Kinh Bắc này. Đây cũng là dự án tiềm năng lớn cho những nhà đầu tư mua nhà cho chuyên gia nước ngoài thuê trong bối cảnh lệch cung mạnh mẽ giữa nhu cầu thuê nhà lớn nhưng nguồn cung nhà chất lượng cao trên thị trường đang khan hiếm.