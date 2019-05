Căn hộ hạng sang, sân chơi mới hút khách

The Peak là dự án cuối cùng của khu phức hợp Midtown do công ty Phú Mỹ Hưng liên doanh cùng ba đối tác Nhật Bản làm chủ đầu tư. Dự án này được định vị là "Đỉnh" cao nhất trong toàn khu. Trong đó, giai đoạn 2 của The Peak chính là "The best of the best" - "đỉnh của đỉnh", tương tự như viên ngọc đặt ở vị trí cao nhất của chiếc vương miện.



Sau khi mở bán thành công gần 100% sản phẩm thuộc giai đoạn 1 chủ đầu tư cho biết ngày 26/5 này, giai đoạn 2 của The Peak sẽ được đưa ra thị trường với số lượng cực kì hữu hạn - chỉ 60 căn.

Dù định vị phân khúc căn hộ cao cấp nhưng The Peak đáp ứng đủ các tiêu chí hạng sang.

Điều gây chú ý cho thị trường bất động sản là dự án này dù thuộc phân khúc cao cấp nhưng được đánh giá là bổ sung thêm nguồn cung chất lượng cho dòng căn hộ hạng sang vốn chỉ đang chiếm 2% thị trường TP.HCM.



Nguồn cung căn hộ hạng sang thêm sự lựa chọn hấp dẫn

Lý giải về việc The Peak "gia nhập" phân khúc hạng sang, các chuyên gia cho rằng đó là dựa trên mức độ đáp ứng thực tế các tiêu chí để xếp loại căn hộ này chứ không dựa trên giá bán hay định vị của chủ đầu tư.

Theo đó, một tổ chức nghiên cứu thị trường quốc tế uy tín đưa ra chuỗi tiêu chí đánh giá sản phẩm căn hộ hạng sang gồm: Vị trí, đội ngũ phát triển, tính độc đáo, thiết kế tiện ích, mức độ hoàn thiện sản phẩm, mức độ quản lý, các vấn đề về tài chính. Với dự án The Peak, giới quan sát thị trường cho rằng dự án này không chỉ đáp ứng được các tiêu chí trên mà còn có thêm các điểm cộng khác, đó là cộng đồng cư dân sở hữu dự án, những người có trình độ tri thức, tài chính, ý thức cộng đồng cao và cuối cùng là thông tin pháp lý, minh bạch của dự án. Đây là những yếu tố mang tính bền vững cho sản phẩm.

Nhà hạng sang, bán giá cao cấp: Người mua hưởng lợi

Giới thạo tin bất động sản cho rằng, việc "xuất hiện" The Peak – đỉnh cao phân khúc cao cấp của Phú Mỹ Hưng nhưng lại thỏa mãn các yếu tố của phân khúc hạng sang hứa hẹn "tạo một sân chơi hấp dẫn" cho phân khúc căn hộ kén khách này; đặc biệt, khách hàng sẽ là người hưởng lợi khi có nhiều lựa chọn.

The Peak giai đoạn 2 hứa hẹn "tạo một sân chơi hấp dẫn" cho phân khúc căn hộ hạng sang.

Bởi so với mức giá của thị trường căn hộ hạng sang tại TP.HCM hiện nay, việc The Peak được định vị ở phân khúc cao cấp sẽ mang đến nhiều lợi ích cho người mua từ giá cả cho đến giá trị: Ngoài mức giá "mềm" giúp khả năng đạt biên độ gia tăng tốt thì người mua còn được hưởng không gian sống chất lượng hạng sang. Đó là chưa kể, sự khan hiếm, hữu hạn trong hữu hạn của The Peak sẽ tạo nên những cú hích tăng giá ngoạn mục trong tương lai khi đây cũng là công trình cuối cùng của khu phức hợp Midtown - dự án độc nhất của Phú Mỹ Hưng hiện nay.