Căn hộ Little Family sản phẩm mới đầy tính cạnh tranh

Một trong những điểm sáng của dự án Intracom Riverside chính là việc chủ đầu tư tung ra sản phẩm căn hộ Little Family. Đây là dòng sản phẩm phù hợp túi tiền cũng như nhu cầu thực tế của khách hàng. Căn hộ Little Family có thiết kế đa dạng về diện tích (các căn hộ có thiết kế từ 46m2 đến 76m2) mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn hợp lý.

Trong số dòng sản phẩm mà Intracom đã tung ra thị trường thì dòng căn hộ Little Family được cho là dòng sản phẩm mới đang được sự quan tâm của rất nhiều khách hàng đặc biệt là trí thức, gia đình trẻ.

Căn hộ hộ Little Family (47m2) có view hướng ra Sông Hồng.

Không gian sống lý tưởng

Có thể nói sự thay đổi về không gian sống chính là một trong những yếu tố khiến khách hàng chú ý tới dự án Intracom Riverside, tại dự án các căn hộ được thiết kế hai hướng đón nắng gió từ tự nhiên, không bị che khuất tầm nhìn từ bốn phía, tiện ích đồng bộ kể cả tiện ích nội khu lẫn việc liên kết vùng.

Dự kiến dự án sẽ bàn giao vào Quý IV năm 2019, sau khi bàn giao đi vào hoạt động, Intracom Riverside sẽ bao gồm các tiện ích như khu thể thao, phòng gym, spa, lối dạo bộ, vườn nhiệt đới, khu trung tâm thương mại, dịch vụ nhà hàng, coffee, phòng khám đa khoa Phương Đông...

Trong khi đó, căn hộ bàn giao cho khách hàng là bàn giao cơ bản khách hàng có thể an tâm về ở. Đây thực sự là một không gian sống lý tưởng cho các gia đình, nhất là những người trẻ tuổi yêu thích các hoạt động ngoài trời.

Hệ thống tiện ích khu vực đồng bộ.

Không quá khó để có thể sở hữu căn hộ

Các căn hộ Little Family có giá dao động từ 800 trăm triệu đến 1 tỷ đồng, kết hợp với chính sách ưu đãi linh hoạt từ chủ đầu tư đã đã giúp khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận sản phẩm . Nhiều khách hàng cho biết họ chọn Intracom Riverside bởi thế mạnh về thiết kế, hệ thống tiện ích, an ninh đảm bảo giá bán căn hộ hợp lý. So với sản phẩm trong khu vực thì sản phẩm tại dự án Intracom Riverside có giá thấp hơp rất nhiều. Ngoài ra chủ đầu tư Intracom còn hợp tác với ngân hàng cung cấp các gói giải pháp tài chính giúp khách hàng dễ dàng sở hữu được căn hộ.

Theo đó, tại Intracom Riverside với mức bán chỉ từ 800 triệu đồng/căn 2 phòng ngủ, khách hàng mua căn hộ nếu có nhu cầu sẽ được hỗ trợ vay tới 70% với mức lãi suất 0% trong vòng 12 tháng. Như vậy sau khi kí hợp đồng mua bán khách hàng chỉ phải chi trả từ 3.5 tới 7triệu đồng một tháng. Với chính sách tài chính linh hoạt, khách hàng có thể yên tâm mua căn hộ mà không gặp nhiều áp lực về tài chính.

Dự án Intracom Riverside là dự án được đầu tư bởi công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông (Intracom) tọa lạc tại phía bắc chân cầu Nhật Tân, cạnh đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu vực dự án được thiên nhiên ưu đãi với tiện ích đồng bộ. Hiện căn hộ đang được chào bán ra thị trường với mức giá chỉ từ 800 triệu đồng.