Căn hộ The EastGate giá từ 720 triệu đồng có gì hấp dẫn?

Vị trí chiến lược

The EastGate tọa lạc trên hai mặt tiền đường Tân Lập và Vành đai Làng đại học Quốc gia. Đây được xem là cửa ngõ khu Đông của TPHCM kết nối với các khu vực kinh tế phát triển năng động như thành phố Biên Hòa, thị xã Dĩ An, thành phố Thủ Dầu Một… nhờ hệ thống giao thông hoàn chỉnh gồm xa lộ Hà Nội, metro Bến Thành – Suối Tiên, đường Vành đai 3, Phạm Văn Đồng, quốc lộ 1K.

Sắp tới, khu vực này sẽ phát triển thành một đầu mối giao thông chiến lược và hội tụ những dịch vụ trọng yếu của cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam như Bến xe miền Đông mới, ga metro, Bệnh viện Ung bướu 2, khu du lịch Suối Tiên, sân golf quận 9, khu công nghệ cao quận 9… Nhờ đó, cư dân The EastGate không chỉ thuận tiện trong cuộc sống hàng ngày mà còn được thụ hưởng những tiện ích tốt nhất.

Thiết kế tối ưu

The EastGate gồm hai block cao 19 tầng và hai tầng hầm cung cấp cho thị trường 712 căn hộ và đầy đủ tiện ích như khu thương mại, trường mẫu giáo, hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, vườn BBQ, phòng gym, lối dạo bộ... Đáng chú ý, tất cả các căn hộ The EastGate đều chỉ có 1 hoặc 2 phòng ngủ, đáp ứng nhu cầu của giới trẻ, những gia đình mới cưới, công chức và người lao động bình thường trong các doanh nghiệp. Một điểm cộng cho The EastGate là diện tích căn hộ chỉ từ 32,5 – 69,7m2 nhưng thiết kế sáng tạo, tối ưu hóa công năng sử dụng đồng thời tận dụng ánh sáng và không khí đối lưu giúp không gian sống luôn thoáng mát, tốt cho sức khỏe.

Dễ mua, dễ thanh khoản

Thời gian vừa qua thị trường bất động sản rất khan hiếm căn hộ diện tích nhỏ đáp ứng nhu cầu ở thực của đông đảo người dân dù các cơ quan quản lý đã nỗ lực khuyến khích doanh nghiệp đầu tư. Chính vì thế, The EastGate đã tạo nên sức hút rất lớn với mức giá chỉ từ 720 triệu đồng/căn kèm theo nhiều ưu đãi về chính sách thanh toán, khuyến mãi giá trị cao.

Đặc biệt, khách hàng mua The EastGate sẽ được ngân hàng hỗ trợ vay 70% giá trị hợp đồng. Điều này không chỉ giúp khách hàng an tâm về pháp lý dự án mà còn giảm được tối đa áp lực tài chính. Bởi tính ra, nếu vay ngân hàng, số tiền phải trả hàng tháng cũng chỉ tương đương với tiền thuê nhà.

Đối với các khách hàng đầu tư, The EastGate còn đảm bảo một khoản tiền ổn định hàng tháng cho chủ nhân từ việc cho thuê lại. Hiện nay, ngoài hàng chục ngàn sinh viên tại Đại học Quốc gia TPHCM, khu vực The EastGate tọa lạc còn tập trung rất nhiều khu công nghiệp, khu công nghệ cao, xí nghiệp sản xuất với hàng trăm ngàn lao động nên việc cho thuê hay bán lại đều rất dễ dàng.

Tiềm năng tăng giá trị

The EastGate được đánh giá có tiềm năng tăng giá trị cực lớn khi TPHCM đang tập trung phát triển khu Đông thành khu đô thị trí thức, nơi thu hút các công dân trẻ và các nhà khoa học, giới doanh nhân đến sinh sống. Trong tương lai, bên cạnh hệ thống giao thông hiện đại, khu Đông còn tập trung hàng loạt cơ sở dịch vụ cao cấp, các trung tâm thương mại, giáo dục, y tế và vui chơi giải trí quy mô lớn. Đây sẽ là nền tảng cho thị trường bất động sản tăng trưởng bền vững, nhất là với các dự án có vị trí đắc địa như The EastGate. Chẳng hạn, theo nghiên cứu, các bất động sản kết nối thuận lợi với các tuyến metro thường có giá cao hơn các dự án khác khoảng 20-30%.