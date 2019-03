Căn hộ trung cấp nào đáng sống khu vực phía Tây HN?

Bất động sản phía Tây thủ đô sôi động nhờ quy hoạch đồng bộ

Theo ước tính của Savills, lượng căn hộ bán ra khu vực phía Tây chiếm tới 24% thị phần và là tâm điểm BĐS tốt trên thị trường hiện nay. BĐS phía Tây thủ đô gây chú ý xuất phát từ quy hoạch đô thị tới năm 2030, tầm nhìn 2050 của thành phố: định hướng phát triển khu vực phía Tây trở thành trung tâm kinh tế trọng điểm của Hà Nội.

Những con số nói lên tất cả: Đại lộ Thăng Long được khánh thành năm 2010 với số vốn 7.500 tỷ đồng được coi là trục xương sống cho khu vực phía Tây thủ đô. Một số tuyến đường khác cũng làm thay đổi bộ mặt của khu Tây như Tố Hữu (trị giá 700 tỷ đồng), đường Lê Trọng Tấn (460 tỷ đồng), đường vành đai 3 trên cao (5.500 tỷ đồng), Lê Đức Thọ - Xuân Phương (1.500 tỷ đồng)…

Đặc biệt, trong thời gian tới khách hàng sẽ nhìn thấy sự lột xác ngoạn mục của bất động sản phía Tây với hàng loạt những dự án về cơ sở hạ tầng, đã và đang hoàn thiện thi công để đưa vào sử dụng. Hà Nội cho biết đang chuẩn bị đầu tư nhiều dự án như mở rộng quốc lộ 70 (Nhổn - Nam Thăng Long), xây dựng được vành đai 3,5; cầu Thượng Cát; trục Tây Thăng Long kết nối khu Tây Hồ Tây với Đan Phượng (Hoàng Quốc Việt kéo dài)…

Bên cạnh đó, thành phố cũng đang tích cực triển khai một số tuyến đường sắt đô thị tại khu vực phía tây như tuyến số 3 (Nhổn - Ga Hà Nội), số 5 (Nam Hồ Tây - Ngọc Khánh - Đại lộ Thăng Long - An Khánh - Ring road 4 - Hoà Lạc), số 7 (Mê Linh - Nhổn - Vân Canh - Dương Nội - Hà Đông)… với tổng mức đầu tư lên tới vài tỷ USD.

Đánh giá được tiềm năng, BĐS Tây thủ đô đổ bộ với dòng vốn lớn đến từ nhiều chủ đầu tư tầm cỡ như: Vingroup, Nam Cường, Hải Phát, Gleximco, Vinaconex, Phúc Hà Group… kiến tạo chốn an cư lý tưởng, quy hoạch tiện ích đồng bộ giúp cư dân sinh sống một cách trọn vẹn.

Thăng Long Capital Premium - An cư phía Tây dựng xây sự nghiệp

Cư dân lựa chọn Thăng Long Capital Premium để an cư sẽ kế thừa những lợi thế vượt trội từ vị trí đẹp, hạ tầng phát triển đồng bộ, giao thông kết nối di chuyển thuận tiện nội thành hay ngoại tỉnh đều không hề đáng lo. Đặc biệt, kế thừa những tiện ích đồng bộ, điểm cộng đắt giá khi tọa lạc chỉ cách Vincity Sportia chưa tới 500m – Cư dân Thăng Long Capital Premium có những tiện ích tiêu chuẩn cao cấp.

Bên cạnh sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, cư dân tại dự án còn có hệ thống tiện ích ngoại khu có sẵn như các bệnh viện lớn hàng đầu cả nước như: Bệnh viện quân y 103, viện bỏng Quốc gia,… cùng hệ thống trường học đạt tiêu chuẩn: trường tiểu học Kim Đồng, trường trung học cơ sở Dương Nội, hệ thống trường học liên cấp Vinshool,... Hơn hết, cư dân có thể tận hưởng mua sắm hoặc nhu cầu giải trí khác tại: Thiên đường Bảo Sơn, siêu thị Metro, nhà thi đấu Hà Đông, vườn hoa Hà Đông, Big C Thăng Long và năm 2020 sẽ xuất hiện đại siêu thị Aeon Mall Hà Đông.

Ngoài tiện ích ngoại khu, chủ đầu tư định hướng phát triển thêm nhiều tiện ích nội khu hiện đại với 3 tầng hầm để xe, bể bơi nhiệt đới, 5 tầng trung tâm thương mại, gym – spa và các khu vui chơi, trường mầm non, hệ thống camera phòng cháy chữa cháy... Các cư dân nhí được chú trọng với không gian trong xanh để thỏa sức vui chơi sau những ngày dài học tập; vợ chồng trẻ có con nhỏ hoàn toàn yên tâm đi làm khi ngay trong dự án đã có trường mầm non đạt chuẩn, an tâm.

Thăng Long Capital Premium – An cư bền vững cho ba mẹ, đánh thức trí tuệ con trẻ cho tương lai. Các căn hộ được thiết kế đa dang diện tích từ 61 – 92m2 giá chỉ từ 1,2 tỷ đồng giúp thỏa mãn tối đa sự lựa chọn của khách hàng, không gian mở với của sổ thoáng rộng đón trọn nắng gió tự nhiên. Những căn hộ đẹp tại dự án đã chính thức tung ra thị trường với bài toán tài chính linh hoạt hỗ trợ vay lãi suất 0%/18 tháng, ân hạn nợ gốc 12 tháng cùng chiết khấu cao có thể lên tới 5% GTCH. Đặc biệt, quà tặng tân gia giá trị 15 triệu đồng cho 30 khách hàng đầu tiên Sở hữu chốn an cư lý tưởng, giá cả hợp lý với nhiều ưu đãi chỉ trong giai đoạn tháng 3 này.