Căn hộ ven sông ngày càng đắt hàng

Hấp dẫn khách hàng

Toàn TP.HCM có tới 80 km mặt tiền sông, chưa kể kênh, rạch nhân tạo song đến thời điểm hiện tại, hầu hết các quỹ đất này đều đã phủ kín bởi những tòa cao ốc hay các dự án biệt thự, căn hộ sang chảnh với mức giá triệu đô.

Tiêu điểm phải kể đại lộ Võ Văn Kiệt chạy song song với kênh Tàu Hũ đang “oằn mình” gánh không dưới 20 dự án căn hộ. Bến Vân Đồn, một biểu tượng của Sông Xanh – Đất Vàng cũng đã phủ kín bởi hàng loạt cao ốc văn phòng. Đường Hoàng sa, Trường Sa có dòng kênh Nhiêu Lộc chạy xuyên suốt cũng không còn một khu đất trống. Bình Thạnh vài năm qua nổi lên với dự án Vinhomes Tân Cảng có giá bán mà trong giới địa ốc rỉ tai nhau “chỉ 1% dân số Việt Nam mới có khả năng sở hữu”. Đối diện, bờ sông Quận 2 cũng được phủ bởi dãy biệt thự sang chảnh đáng mơ ước.

Bất động sản ven sông ở trung tâm đắt đỏ, cạn kiệt, các chủ đầu tư rủ nhau ra Quận vùng ven phát triển dự án và cũng nhanh chóng tạo nên đại công trường. Các dự án này đều ghi nhận thanh khoản rất cao ở cả thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp. Vừa mua rồi bán lại sang tay, khách hàng đã dễ dàng thu lời từ 200-300 triệu đồng cho một căn hộ có mức giá khoảng vài tỷ đồng.

Giao dịch cao hơn từ 30-50%

Phong thủy tốt, tầm nhìn đẹp, không khí trong lành và quỹ đất hạn chế đã khiến thị trường bất động sản ven sông luôn có mức giá cao hơn từ 30-50 % so với dự án khác. Nhiều khách mua thực có tiền sẵn sàng trả thêm 100 – 300 triệu đồng để sở hữu căn hộ mặt tiền sông.

Đây cũng là loại hình hấp lực các nhà đầu tư có dòng vốn trung cấp vì tỉ suất lợi nhuận cao hơn căn hộ thường. Nhiều chủ đầu tư lớn hiện nay không ngừng “săn” quỹ đất ven sông để làm dự án. Vì thế, trong thời gian tới quỹ đất ven sông sẽ khan hiếm. Điều này càng khiến dự án ven sông gia tăng về giá trị và sức hút đối với nhà đầu tư và người mua ở.

Thậm chí, loại hình này hấp dẫn đến mức, đa số các dự án không có lợi thế gần sông đều đua nhau tạo hồ nhân tạo, hồ cảnh quan, hồ bơi trong nội khu để hút khách mua.

“Lộ diện” tthêm cơ hội hấp dẫn tại Quận 7

Dự án River Panorama của Tập đoàn An Gia – Creed Group vừa mới công bố đã thu hút 1000 khách hàng tham dự và đạt 600 giao dịch vào hạ tuần tháng 7. Có nhiều lý do giải mã cho sự thành công vượt trội của Panorama như việc dự án này nằm ngay Đào Trí – Hoàng Quốc Việt - cung đường du lịch đẹp nhất TP.HCM; cách Phú Mỹ Hưng chỉ vài bước chân; uy tín chủ đầu tư…Song, lý do thuyết phục cả người mua ở và đầu tư phải kể đến việc, River Panorama sở hữu mặt tiền sông Sài Gòn cực đẹp và vô cùng thông thoáng. Đặc biệt, đây là dự án hiếm hoi có tới cả ba mặt đều giáp sông.

Để xứng đáng với không gian “resort” ven sông, An Gia đã tích hợp hàng loạt tiện ích đẳng cấp như hồ bơi vô cực dài 100 m ở vị trí cao 120 m, sảnh đón theo phong cách resort và mở toang tầng trệt lên đến 3.000 m2, hồ Sky Pearl & công viên kênh đào, khu vui chơi trẻ em, sân thể thao đa năng, hệ thống lọc nước uống ngay tại vòi chuẩn Singapore & quản lý tòa nhà chuẩn Nhật Bản…

Một dự án hiếm hoi còn sót lại tại TP.HCM sở hữu tới 3 mặt tiền sông, với tiện ích đỉnh cao nhưng mức giá bán chỉ từ 1,7 tỷ/căn và thanh toán 1%/tháng. Đây là mức giá cực kỳ cạnh tranh và tạo ra phương thức thanh toán tối ưu cho người trẻ dễ dàng sở hữu. Đối với dân đầu tư, River Panorama chính là món “hời” dễ dàng nhìn thấy giá trị gia tăng trong nay, mai.