Cảnh báo bệnh nguy hiểm mùa nóng: Nếu không làm điều này, máy lạnh điều hòa có thể hại chết gia đình bạn

Bệnh Legionnaires là bệnh nhiễm trùng phổi (viêm phổi) do vi khuẩn Legionnaires. Nguyên nhân do người bệnh hít phải vi khuẩn Legionnaires trong môi trường ẩm hoặc bụi bặm. Loại vi khuẩn này thường xuất hiện ở các thiết bị phun sương, giàn làm lạnh ở điều hòa nhiệt độ, nhất là các môi trường công cộng như bệnh viện, khách sạn, điểm du lịch...

Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, vi khuẩn Legionnaires ngày càng phổ biến ở các hộ gia đình. Theo khảo sát của Pulic Health England, Anh, người ta phát hiện vi khuẩn Legionnaires ở khoảng 1,5 triệu hộ gia đình. Các chuyên gia dự đoán, các thiết bị gia đình như điều hòa, vòi hoa sen, máy phun sương... có thể là nguyên nhân của hàng trăm trường hợp nhiễm khuẩn Legionnaires hàng năm. Trung bình mỗi năm có khoảng 500 người Anh mắc bệnh, tỷ lệ tử vong lên tới 1/10.

Viêm phổi do vi khuẩn Legionnaires rất nguy hiểm.

Vi khuẩn này phát triển mạnh ở nhiệt độ 30 - 37 độ C, bị ngưng trệ hoạt động ở 40 - 45 độ C và chết ở nhiệt độ trên 70 độ C. Vi khuẩn Legionella hiện diện khá phổ biến ở các hồ nước tự nhiên, bùn, đất ẩm và những dụng cụ chứa nước trong gia đình ít khi được vệ sinh. Con người có thể bị mắc bệnh khi hít hoặc nuốt phải những giọt nước nhỏ có chứa vi khuẩn Legionella.

Những nơi tiềm ẩn mầm bệnh là vòi tắm trong khách sạn, bệnh viện, nhà dưỡng lão, hồ bơi, các trung tâm thể thao, phòng tắm ở những spa và nhà nghỉ, máy thông khí hay điều hòa không khí với màng lọc ẩm, tháp hạ nhiệt, những khu vực có vòi nước phun để làm mát hoặc tăng độ ẩm.... Ở Việt Nam, trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nhu cầu điều hòa, máy lạnh, máy phun sương trong gia đình tăng cao, bệnh có nguy cơ bùng phát và gây nguy hiểm đến sức khỏe.

Các triệu chứng của bệnh bao gồm sốt, ăn mất ngon, đau đầu, có dấu hiệu ho nhẹ, ho có đờm hoặc ho ra máu. Nếu không được phát hiện và điều trị sớm, trong vòng 10 ngày bệnh có thể tiến triển thành viêm phổi, dẫn tới suy hô hấp, suy gan, suy thận. Trong một số trường hợp, tình trạng viêm phổi có thể tiến triển nặng, để lại di chứng về não hoặc đe dọa tính mạng nghiêm trọng nếu điều trị không hiệu quả.

Vệ sinh điều hòa không khí, nhà cửa là cách phòng bệnh hiệu quả

Xác định được nguyên nhân gây bệnh, chúng ta có thể phòng ngừa và giảm nguy cơ mắc bệnh Legionnaires bằng các biện pháp đơn giản, ít tốn kém như: Thiết kế hệ thống nước trong gia đình hợp lý để không gây tù đọng nước, thường xuyên bảo dưỡng, vệ sinh các thiết bị nước, điều hòa, máy phun sương trong gia đình, xử lý các vũng nước tù đọng...

Trong mùa nắng nóng cao điểm này, các gia đình sử dụng máy lạnh, điều hòa, quạt phun sương hàng ngày. Đó là nơi tiềm ẩn vi khuẩn Legionnaires và các loại vi khuẩn gây bệnh khác. Vì thế, việc vệ sinh nhà ở, máy lạnh, điều hòa là điều rất cần thiết để bảo vệ sức khỏe cho gia đình bạn.

Thu Hoài

Theo Nhịp sống kinh tế/Daily Mail