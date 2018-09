Cảnh báo dông, lốc, mưa lớn diện rộng ở Trung Bộ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, hôm nay 29/9 do ảnh hưởng của không khí lạnh nên đêm qua ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Hoành Sơn (Hà Tĩnh) 185mm, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 140mm.

Dự báo trong chiều và đêm nay, ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm/24 giờ. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo trong ngày 30/9 và 01/10 ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-70mm/24 giờ).

Từ ngày 29/9-1/10, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện lũ nhỏ với biên độ từ 1-3m, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp tại các tỉnh trên.