Cảnh nhức nhối không dẹp nổi trước cổng bến Nước Ngầm

XEM CLIP:

browser not support iframe.

Xác nhận với VietNamNet chiều 18/10, Thượng tá Nguyễn Văn Thái - Trưởng Công an phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) cho biết, sự việc xảy ra khoảng 6h30 ngày 11/10, tại khu vực cổng số 1 bến xe Nước Ngầm, đường Ngọc Hồi.

Lái xe Phạm Phương Duy (SN 1985, trú ở Phùng Khoang, Thanh Xuân, HN) lái xe ô tô 4 chỗ BKS 30E-465.46 chở người nhà ra bến xe đã đỗ ngay trước cổng vào.

Lúc này bảo vệ bến là anh Trần Vũ Cương (SN 1978, ở Thụy Khuê, Tây Hồ, HN) ra nhắc nhở lái xe di chuyển để phương tiện khác qua lại thì giữa 2 người đã có lời qua tiếng lại.

Ngay sau đó, lái xe Duy dừng xe giữa đường rồi xuống xe, cầm tuýp vặn ốc đánh liên tiếp vào đầu anh Cương.

Bị đánh bất ngờ, anh Cương chống đỡ và kháng cự lại nhưng vẫn bị thương nặng, choáng, phải đưa đi cấp cứu.

Sau khi vụ việc xảy ra, công an phường Hoàng Liệt đã có mặt giải quyết, tạm giữ giấy tờ và phương tiện lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Thượng tá Thái cho biết, lòng lề đường Ngọc Hồi là khu vực không được phép dừng đỗ xe đón trả khách. Khi bị nhắc nhở, anh Duy lao vào đánh anh Cương là có hành vi không đúng, vi phạm pháp luật.

Cảnh đánh nhau trong clip

Trước đó, ngày 4/9 cũng tại vị trí này đã xảy ra vụ xô xát giữa tài xế taxi và lái xe ôm GrabBike khiến những người chứng hết sức hoảng sợ.

Không dẹp nổi?

Ghi nhận của VietNamNet cho thấy, tình hình ô tô, taxi và Grabike dừng đỗ đón trả khách trước cổng bến xe Nước Ngầm gây mất trật tự và ùn tắc giao thông trên đường Ngọc Hồi vẫn diễn ra khá phổ biến, nhất là vào giờ cao điểm sáng và chiều tối.

Theo thượng tá Thái, khu vực này ngoài công an phường, còn có lực lượng công an quận Hoàng Mai và thanh tra giao thông kiểm tra xử lý.

Dù đã xử phạt rất nhiều trường hợp dừng đỗ đón trả khách sai quy định nhưng cứ khi vắng lực lượng chức năng là tình trạng này lại tiếp diễn.

Liên quan đến việc này, một lãnh đạo công an quận Hoàng Mai cũng cho biết, công an quận đã xử lý rất nhiều, nhất là vào lúc cao điểm 4-5h sáng. Tuy nhiên chỉ khi lực lượng công an có mặt và xử lý cương quyết thì giảm đi, khi vắng bóng thì tình trạng này lại tiếp diễn nên rất khó xử lý.

Cùng nhận định trên, Chánh thanh tra giao thông Hà Nội Trần Đăng Hải Thanh cho hay, thanh tra giao thông cũng đã xử lý nhiều trường hợp dừng đỗ xe đón trả khách sai quy định, nhưng cứ xử lý được một thời gian rồi lại tái diễn.

“Không có bóng lực lượng chức năng thì taxi và xe ôm lao đến dừng đỗ, khi có công an thì lái xe đi với tốc độ chậm để đối phó nên rất khó xử lý”, ông Hải nói.