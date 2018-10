Cảnh sát dùng súng bắn tỉa vây bắt đối tượng hình sự cố thủ trong nhà ở Nghệ An

ĐANG CẬP NHẬT...

14h22: Trời đổ mưa dày hạt nhưng người dân vẫn tập trung đông, mặc áo mưa đứng theo dõi sự việc.

14h20: Một xe biển xanh của lực lượng công an đã chở người thân của đối tượng đang cố thủ đến trước căn nhà nói trên để vận động ra đầu thú.

Lính bắn tỉa được bố trí ở quanh khu vực diễn ra sự việc

14h: Lực lượng chức năng dùng loa vận động đối tượng ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

13h47 phút: Lực lượng chức năng vẫn đang vây chặt căn nhà số 28 đường Hồng Bàng, TP Vinh, Nghệ An để vây bắt đối tượng hình sự cố thủ trong nhà.

Cả đoạn đường dài khoảng 100m xung quanh căn nhà có đối tượng hình sự cố thủ được vây chặt để đảm bảo an ninh. Toàn bộ người dân phải đứng ngoài rào chắn để đảm bảo an toàn.

Người dân tập trung càng ngày càng đông theo dõi sự việc

Các cửa hàng, nhà dân nằm trong khu vực lực lượng chức năng làm nhiệm vụ buộc phải đóng cửa để đảm bảo an toàn

Trưa 1/10, một cán bộ Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang phối hợp với lực lượng chức năng vận động một đối tượng hình sự ra đầu thú.

Theo đó, khoảng 12h ngày 1/10, hàng chục cảnh sát gồm Công an TP. Vinh, Cảnh sát cơ động Nghệ An phối hợp vây bắt một đối tượng hình sự đang cố thủ trong nhà riêng là một cửa hàng bán đồ tại đường Hồng Bàng (TP. Vinh, Nghệ An).

CSGT chốt chặn các ngả vào đường Hồng Bàng để vây bắt đối tượng.

Ở 2 đầu đường Hồng Bàng, lực lượng CSGT đã chốt chặn để không cho các phương tiện qua lại. Gần với ngôi nhà có đối tượng đang cố thủ, lực lượng công an, cảnh sát cơ động bao vây chặt chẽ.

Cách đó chừng 100m, một tổ đặc nhiệm dùng súng bắn tỉa đã được chuẩn bị để phối hợp với lực lượng chức năng vây bắt đối tượng trên.

Rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi sự việc.

Theo vị cán bộ Công an TP. Vinh, lực lượng chức năng hiện đang vận động đối tượng hình sự ra đầu thú nhưng đối tượng vẫn đang cố thủ trong nhà.

Đến 13h15 phút cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục vây chặt để bắt giữ đối tượng hình sự trên. Rất đông người dân hiếu kỳ có mặt tại hiện trường theo dõi sự việc.

Đội đặc nhiệm phối hợp bắt giữ đối tượng.