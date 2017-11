Cao su Đà Nẵng: Mới thực hiện được 30% kế hoạch năm, vẫn tạm ứng trước 5% cổ tức bằng tiền cho năm 2017

HĐQT CTCP Cao su Đà Nẵng (mã chứng khoán DRC) vừa thống nhất tạm ứng cổ tức bằng tiền từ lợi nhuận năm 2017 tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 500 đồng. Thời gian thực hiện trước ngày 15/12/2017.

Như vậy với gần 118,8 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Cao su Đà Nẵng sẽ chi khoảng 53,4 tỷ đồng tạm ứng cổ tức lần này cho cổ đông.

Quý 3/2017 vừa qua doanh thu thuần của DRC đạt gần 878 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Tuy nhiên do giá cao su tự nhiên tăng cao, đồng nghĩa với việc giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh; bên cạnh đó, công ty đang đẩy mạnh công tác bán bàng và xuất khẩu, nên chi phí bỏ ra cũng tăng theo. Do vậy, lợi nhuận trước thuế riêng quý 3 đã giảm 70% so với cùng kỳ, đạt 31,6 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu của DRC vẫn đạt mức tăng trưởng 9% nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 163,3 tỷ đồng, chưa bằng 1 nửa cùng kỳ năm trước và mới hoàn thành 30% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.