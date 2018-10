Cao su Phước Hòa (PHR mẹ): Quý 3 lãi 180 tỷ đồng tăng 82% so với cùng kỳ

Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (mã CK: PHR) đã công bố BCTC quý 3/2018 của riêng công ty mẹ.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ đạt gần 295 tỷ đồng giảm 20% so với cùng kỳ. Tuy nhiên giá vốn hàng bán cũng giảm 21% nên lợi nhuận gộp đạt 19,5 tỷ đồng giảm nhẹ so với cùng kỳ 2017.

Trong kỳ doanh thu từ hoạt động tài chính đạt gần 31 tỷ đồng tăng mạnh so với con số 3,5 tỷ đồng cùng kỳ trong khi chi phí của hoạt động này lại giảm chỉ còn 1,7 tỷ đồng. Ngoài ra chi phí bán hàng cũng giảm tới 42% trong khi chi phí QLDN tăng không đáng kể nên lợi nhuận thuần đạt 29,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ đạt gần 410 triệu đồng.

Đáng chú ý trong kỳ PHR mẹ ghi nhận tới 186,6 tỷ đồng lợi nhuận từ hoạt động khác tăng 51% so với cùng kỳ nên kết quả LNST đạt hơn 180 tỷ đồng tăng 82% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo giải trình từ phía công ty, trong quý 3/2018 sản lượng tiêu thụ cao su thấp hơn và giá bán bình quân 1 tấn sản phẩm cũng giảm nên lợi nhuận kinh doanh mủ cao su giảm so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng là do chủ yếu do thu nhập từ cổ tức của các hoạt động đầu tư liên doanh liên kết tăng. Bên cạnh đó lợi nhuận khác tăng vẫn là do công ty mẹ có thu nhập từ thanh lý cây cao su.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, PHR mẹ đạt 666,6 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 22% so với cùng kỳ, nhờ nguồn thu từ hoạt động tài chính và lãi cao từ hoạt động khác nên LNST đạt 348,2 tỷ đồng tăng 50,3% so với 9 tháng đầu năm 2017.

Được biết năm 2018, PHR đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế trên 400 tỷ đồng, kế hoạch này đặt trên cơ sở sản lượng tiêu thụ dự kiến đạt 28.000 tấn mủ khô với giá bình quân 37 triệu đồng/tấn. Theo đó, doanh thu từ kinh doanh cao su dự kiến đạt 1.036 tỷ đồng. Như vậy còn chờ báo cáo hợp nhất nhưng nếu chỉ tính riêng lãi trước thuế của công ty mẹ thì PHR đã hoàn thành vượt mục tiêu lợi nhuận của cả năm 2018.

BCTC quý 3/2018_riêng