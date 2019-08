Cao su Sao vàng SRC lãi 11,6 tỷ đồng quý 2, tăng 65% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng (mã chứng khoán SRC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2 và 6 tháng đầu năm 2019.



Quý 2 năm nay, SRC đạt 247 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt 477,8 tỷ đồng, tăng 18 tỷ so với cùng kỳ.

Tuy doanh thu tăng trưởng không đáng kể so với cùng kỳ nhưng điều đáng nói là nỗ lực tổng thể của SRC trong việc tăng doanh thu, cải thiện biên lãi gộp, giảm chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng đã giúp công ty đạt lợi nhuận tăng trưởng cao. Riêng quý 2/2019, lợi nhuận của SRC đạt 11,6 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2018. Quý 2/2019 cũng là quý công ty đạt lợi nhuận cao nhất kể từ quý 2/2017. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, SRC lãi 14 tỷ, tăng 17,5% so với 6 tháng năm 2018.

Tuy kết quả kinh doanh cải thiện mạnh, giá cổ phiếu SRC hiện đang trong vùng giá thấp nhất 6 tháng.