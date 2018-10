Cao su Tây Ninh (TRC): LNST 9 tháng đạt 54 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ

CTCP Cao su Tây Ninh (mã chứng khoán TRC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2018 với kết quả doanh thu và lợi nhuận giảm sâu so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt 93,49 tỷ đồng, giảm 27% so với quý 3/2017, trong khi đó chi phí giá vốn bỏ ra hơn 79,3 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp còn hơn 14,15 tỷ đồng, giảm 20,8 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, lợi nhuận khác thu được trong quý cũng giảm so với cùng kỳ, do vậy kết quả, riêng quý 3/2018 Cao su Tây Ninh còn lãi sau thuế hơn 7,6 tỷ đồng, chưa bằng 27% cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế doanh thu 9 tháng đầu năm 2018 đạt gần 236 tỷ đồng, mới hoàn thành 47% kế hoạch năm. Chi phí giá vốn bỏ ra xấp xỉ 200 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp trong kỳ còn 36 tỷ đồng. Ngoài ra, khoản lợi nhuận khác mà chủ yếu là nguồn thu từ bán thanh lý tài sản giảm mạnh so với 9 tháng đầu năm ngoái, còn hơn 38,3 tỷ đồng (giảm 36%).

Do vậy dù công ty tiết giảm được gần 5 tỷ đồng chi phí bán hàng so với cùng kỳ, thì lợi nhuận trước thuế cũng chỉ đạt 63,8 tỷ đồng, mới thực hiện được 56% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 54 tỷ đồng, giảm đến 39% so với lợi nhuận đạt được 9 tháng đầu năm ngoái.