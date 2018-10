Cao tốc 34 nghìn tỷ hư hỏng: Nhà thầu nào thi công?

Liên quan đến tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hư hỏng mặt đường, xuất hiện "ổ voi, ổ gà", Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đã báo cáo trực tiếp với Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình và khẳng định hư hỏng là do "chất lượng thi công".

"Việc hư hỏng mặt đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi không phải do mưa nhiều hay thời tiết tác động, cũng không phải do xe quá tải chạy nhiều, mà do chất lượng thi công", Bộ trưởng Thể khẳng định.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Tiến Thành - Trưởng ban quản lý dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đưa ra nguyên nhân là do mưa nhiều, xe quá tải chạy nhiều, lưu lượng xe tăng cao và có thể do dầu diesel chảy xuống đường.

Ông Nguyễn Tiến Thành, Trưởng ban quản lý dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Ông Thành cũng từ chối tiết lộ danh tính nhà thầu thi công đoạn cao tốc xảy ra hư hỏng. Theo Trưởng ban quản lý, đây không phải là các nhà thầu Trung Quốc mà do các liên doanh nhà thầu trong nước thực hiện.

"Đây là các nhà thầu tên tuổi, đủ tầm để làm cao tốc. Tuy nhiên, nguyên nhân gây hư hỏng không phải do chất lượng nên không thể công bố tên. Dự án đang trong thời gian bảo hành nên các nhà thầu đang tiến hành sửa chữa theo hợp đồng. Chúng tôi không thể tiết lộ được", ông Thành nói.

Công nhân của nhà thầu sửa chửa đoạn đường hư hỏng

Như báo điện tử Trí thức trẻ đã phản ánh, tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có vốn đầu tư 34 nghìn tỉ đồng cho 140km hư hỏng, xuất hiện ổ voi, ổ gà dù mới thông xe toàn tuyến hơn 1 tháng. Các điểm hư hỏng này rộng hơn 20 cm, dài từ 20 đến 60 cm, có nhiều điểm kéo dài hơn 10m.

Ngày 11/10, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã ban hành công văn điện số 39/CĐ-BGTVT gửi Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC); Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, về việc khẩn trương sửa chữa hư hỏng mặt đường dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi .

Ổ gà trên tuyến cao tốc 34 nghìn tỉ đồng

Theo công điện, Bộ GTVT nghiêm khắc phê bình Củ tịch hội đồng thành viên và Tổng giám đốc VEC, với vai trò lãnh đạo của chủ đầu tư, nhưng đã chậm trễ trong việc xử lý các hư hỏng mặt đường; cung cấp thông tin, trả lời báo chí không đầy đủ, kịp thời, né tránh trách nhiệm, tạo dư luận không tốt.

"Yêu cầu hội đồng thành viên chỉ đạo rà soát, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan", công điện do Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể ký nêu rõ.

Trong công điện này, Bộ GTVT cũng yêu cầu VEC tạm dừng thu phí trên toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi từ 0h ngày 12/10 để khắc phục triệt để các hư hỏng.