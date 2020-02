Cặp vợ chồng cho nhiều người vay nặng lãi lấy tiền xài

Theo cơ quan Công an: Vào lúc 17h ngày 29/11/2019, Công an huyện Đồng Phú kiểm tra hành chính tại quán cà phê 37 thuộc khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, do ông Chu Văn Lành (SN 1970, khu phố Tân An) làm chủ.

Quá trình kiểm tra, Công an phát hiện vợ chồng Minh cho ông Phạm Văn Nam (SN 1969), bà Nguyễn Thị Mỵ (SN 1975, cùng ngụ huyện Đồng Phú) và bà Võ Tuyết Sương (SN 1979, ngụ quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) vay tiền với lãi suất cao. Công an đã lập biên bản kiểm tra, đồng thời thu giữ của vợ chồng Minh 1 cuốn vở học sinh đã qua sử dụng, 2,7 triệu đồng, 1 điện thoại hiệu Nokia, 1 điện thoại và 1 xe máy.

Qua điều tra, cả hai khai nhận: Từ đầu năm 2018 đến ngày 29/11/2019, ngoài ông Nam, bà Sương và bà Mỵ, vợ chồng Minh còn cho 29 người khác đang sinh sống trên địa bàn vay tiền lãi suất cao với tổng 545 triệu đồng nhằm mục đích hưởng lợi nhuận để tiêu xài.

Kết quả điều tra xác định, vợ chồng Minh đã cho nhiều người vay với lãi suất cao, người thấp nhất 109,09%/năm, cao nhất lên đến 240%/năm.